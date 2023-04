Tìm thấy thi thể nữ sinh đuối nước ở biển sau hai ngày

Lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn Nghệ An tìm kiếm nạn nhân mất tích khi tắm biển - Ảnh: N.THẮNG

Tối 7-4, thông tin từ một lãnh đạo UBND xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết khoảng 19h tối nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân em H.T.T.T. - học sinh lớp 6 Trường THCS Nghi Quang, huyện Nghi Lộc.

Đây là nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra trước đó.

Trước đó, khoảng 15h chiều 5-4, do được nghỉ học nên bảy học sinh rủ nhau tới tắm tại bãi biển Nghi Thiết. Sau đó có bốn em lên bờ trước, ba em còn lại tiếp tục tắm. Trong lúc tắm, do sóng to, các em bị nước cuốn trôi, mất tích.

Thi thể hai em T.H.T.U. và N.T.N.Q. - cùng là học sinh lớp 6B Trường THCS xã Nghi Quang - được phát hiện tại bãi biển Núi Rồng, gần cảng Nghi Thiết.

Suốt hai ngày qua, gia đình cùng nhiều lực lượng của chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người dùng lưới vây, xuồng cứu nạn tìm kiếm gần khu vực nhóm học sinh gặp nạn nhưng không có kết quả.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra khoảng 50 vụ đuối nước trẻ em và có hơn 30 em tử vong, trong đó nhóm 5 - 16 tuổi chiếm nhiều nhất. Qua thống kê, tỉ lệ đuối nước tại ao nhà, hồ nước gần nhà chiếm gần 40%.

Hiện Nghệ An là một trong 12 tỉnh, thành được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ triển khai dự án phòng chống đuối nước. Thông qua dự án này, trong năm 2022, toàn tỉnh tổ chức được 70 lớp dạy bơi cho hơn 1.400 trẻ em.

Tác giả: D.HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ