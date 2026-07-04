Nghệ An tham gia Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh, tình hình những tháng đầu năm 2026, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, dự báo tình hình sắp tới và đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện, các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành, các cấp, địa phương; những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; những nội dung về thể chế cần tiếp tục đột phá để tạo nền tảng cho việc phát triển nhanh và bền vững, khơi thông các nguồn lực của Nhà nước, xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung: Tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và quý II/2026, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới; công tác chuẩn bị năm học mới 2026- 2027.

Kinh tế quý II/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, kinh tế quý II/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. GDP ước đạt 8,39% % so với cùng kỳ, 06 tháng ước đạt 8,18%, cao nhất từ năm 2011 đến nay, trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ đóng góp trên 88% vào tăng trưởng. Có 09 địa phương tăng trưởng 2 con số, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng tích cực hơn so với thời điểm tháng 5. Số doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt 169,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 11,2%, cao hơn số rút lui khỏi thị trường.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1,8 triệu tỷ đồng, tăng gần 13%. Thu hút FDI là điểm sáng, vốn FDI đăng ký đạt trên 34,6 tỷ USD, tăng 61%, vốn FDI thực hiện đạt gần 13,03 tỷ USD, tăng 11,2%. Xuất nhập khẩu ước đạt 549,6 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 266,5 tỷ USD, tăng 21%, tăng cao nhất từ năm 2022 đến nay; nhập khẩu đạt 283,1 tỷ USD, tăng 33,4%.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được đảm bảo. Chỉ số CPI tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước; bình quân 06 tháng tăng 4,38% so với cùng kỳ. Nguồn cung xăng dầu được bảo đảm, giá xăng, dầu trong nước duy trì ở mức thấp so với khu vực; cung ứng điện được bảo đảm, mặc dù chi phí đầu vào tăng nhưng không tăng giá điện nhờ khai thác tối đa thủy điện.

Thu ngân sách nhà nước 06 tháng ước đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng, đạt 62% dự toán, tăng 17,2%, trong khi đã miễn, giảm thuế, phí ước khoảng 89 nghìn tỷ đồng; gia hạn thuế với quy mô khoảng 125 nghìn tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 6 là gần 137,6 nghìn tỷ đồng, tính chung 6 tháng đạt gần 357 nghìn tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch...

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm; đời sống của người dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm... Đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng, đặc biệt là đối ngoại cấp cao.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Bộ Tài chính cũng đã chỉ rõ những hạn chế, thách thức. Cụ thể, tăng trưởng GDP 06 tháng mặc dù cao nhất từ trước tới nay, nhưng vẫn thấp hơn 1,52% so với mục tiêu, tạo áp lực lớn lên những tháng cuối năm. Tiêu dùng tăng thấp hơn cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt kỳ vọng, đặc biệt là giải ngân vốn các dự án khoa học công nghệ. Nhập siêu tháng 6 có xu hướng chậm lại, nhưng 06 tháng vẫn ở mức 16,65 tỷ USD. Lạm phát 06 tháng tiệm cận mục tiêu cả năm; cân đối nguồn vốn và thanh khoản của hệ thống ngân hàng chịu nhiều áp lực khi huy động vốn tăng chậm hơn so với tăng trưởng tín dụng. Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu; còn tình trạng thừa, thiếu lao động cục bộ tại các địa phương. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa…; thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan hơn.

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo xử lý các điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét để đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững giai đoạn 2026-2030

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá mặc dù bối cảnh thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, phản ánh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới, dù mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với các giải pháp sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời, mang lại kết quả thiết thực.

Tại phiên họp, cùng với việc điểm lại những kết quả nổi bật đạt được trong 6 tháng đầu năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi còn 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng đầu năm. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm, 6 tháng cuối năm cần đạt mức tăng trưởng trên 11-12%, đặt ra yêu cầu rất lớn đối với công tác điều hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, Chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình trọng điểm. Việc chậm giải ngân vốn, nhất là ở những Bộ, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp, được đánh giá là phản ánh rõ năng lực thực thi. Chính phủ cần kiên quyết điều chuyển vốn từ những đơn vị không giải ngân được sang các dự án có nhu cầu và khả năng thực hiện tốt hơn, đồng thời công khai kết quả thực hiện, gắn với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

Tổng Bí thư cũng đề nghị nâng cao chất lượng công tác thống kê, bảo đảm các chỉ tiêu phản ánh đúng bản chất của nền kinh tế, phục vụ hiệu quả công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách, thay vì chỉ phục vụ báo cáo thành tích. Các số liệu về tăng trưởng, nhập siêu, thu ngân sách, đầu tư, thương mại và dịch vụ cần được phân tích sâu để nhận diện đúng cơ hội, rủi ro và có giải pháp điều hành phù hợp.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu Chính phủ tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tiếp cận tín dụng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết tình trạng thiếu lao động tại nhiều dự án, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và giảm phụ thuộc vào khu vực FDI. Đối với lĩnh vực du lịch, cần có chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng chi tiêu của khách quốc tế, khuyến khích du lịch nội địa và từng bước cải thiện cán cân dịch vụ.

Tổng Bí thư cũng lưu ý nhiều vấn đề xã hội cần được giải quyết đồng bộ như thiếu nhà ở cho người lao động, thiếu giáo viên, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới giáo dục. Ngành giáo dục cần sớm cụ thể hóa các chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện ngay từ năm học mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư yêu cầu Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động với tiến độ theo tháng, theo quý; xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo xử lý các điểm nghẽn, không để tình trạng nêu khó khăn nhưng chậm đề xuất giải pháp, tạo chuyển biến rõ nét để đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững giai đoạn 2026-2030.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn