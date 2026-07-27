Xả súng tại lễ hội ẩm thực có hàng trăm ngàn người tham gia ở Mỹ, nhiều thương vong

Các cảnh sát đứng trong khu vực được phong tỏa sau vụ xả súng tại lễ hội Bite of Seattle - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, Sở Cứu hỏa thành phố Seattle (Mỹ) cho biết vụ xả súng xảy ra tại khu phức hợp Seattle Center, gần tòa tháp Space Needle nổi tiếng, vào khoảng 18h tối 26-7 giờ địa phương.

Cảnh sát kêu gọi người dân tránh xa khu vực trong lúc điều tra, đồng thời thông báo đã bắt giữ được một nghi phạm.

Vụ việc đã khiến hai người được xác định tử vong tại hiện trường, bao gồm một trẻ em. Bốn nạn nhân khác, gồm một bé 2 tuổi, được đưa đến Trung tâm Y tế Harborview, còn một phụ nữ khác bị thương nhẹ và từ chối nhập viện.

Theo phía bệnh viện, tất cả bốn bệnh nhân được tiếp nhận đều bị thương do đạn bắn và một người đang trong tình trạng nguy kịch. Các vết thương được ghi nhận ở cánh tay, chân, bụng và cẳng chân.

Văn phòng Thị trưởng Seattle Katie Wilson gọi vụ việc là "hành động bạo lực kinh hoàng".

"Các gia đình bị ảnh hưởng đang trải qua khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời, còn cả cộng đồng đang cố gắng hiểu tại sao một sự kiện được xây dựng trên nền tảng văn hóa, kết nối và niềm vui lại kết thúc bằng tiếng súng", bà Wilson nói.

Vụ việc trên xảy ra khi Seattle Center đang tổ chức lễ hội ẩm thực Bite of Seattle.

Đây là sự kiện thường niên quy tụ hàng trăm nhà cung cấp địa phương, các quầy ẩm thực và chương trình âm nhạc trực tiếp.

Lễ hội được tổ chức từ năm 1982 và thu hút khoảng 350.000 người trong ba ngày.

Các nhân chứng kể lại họ nghe thấy nhiều tiếng súng và chứng kiến đám đông hoảng loạn bỏ chạy. Anh Estan Wakonabo nói rằng anh đang xếp hàng cùng bạn gái tại một quầy chụp ảnh thì bất ngờ thấy mọi người chạy tán loạn.

"Mọi người trốn, chen lấn, có người ngã xuống đất, xe đẩy em bé cũng bị đổ", Wakonabo kể và cho biết sau đó nghe thấy nhiều tiếng súng. Sau khi đưa bạn gái đến nơi an toàn, Wakonabo quay lại hiện trường và nhìn thấy "ít nhất 8 nạn nhân" nằm trên mặt đất.

Một số nhân chứng khác nói họ nghe thấy từ 7-8 tiếng súng, trong khi một người đàn ông thậm chí nghe đến "ít nhất 24 tiếng súng".

Nguyên nhân vụ xả súng hiện chưa được xác định. Cảnh sát, lực lượng cứu hộ và nhân viên nhiều cơ quan, trong đó có Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), đã được triển khai đến hiện trường.

Sau vụ việc, cảnh sát kêu gọi người dân tránh xa khu vực Seattle Center. Tuyến tàu điện một ray Seattle Center cũng đóng cửa trong phần thời gian còn lại của ngày và dự kiến hoạt động trở lại vào sáng 27-7 (giờ Mỹ).

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn