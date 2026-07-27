Thứ trưởng Phạm Thế Tùng dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo các cục nghiệp vụ An ninh Bộ Công an; Văn phòng Bộ và trưởng phòng tham mưu các cục nghiệp vụ An ninh Bộ Công an.

Đại biểu tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đại biểu Công an tỉnh Nghệ An có các đồng chí trong Ban Giám đốc; trưởng các phòng Công an tỉnh.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đoàn đại biểu kính cẩn dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người sáng lập, rèn luyện và là Người cha thân yêu của lực lượng Công an nhân dân.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Trước anh linh của Người, Đoàn đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ cương, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Trước đó, Đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đấng sinh thành, anh chị em ruột, những người thân trong gia tộc của Bác và các Anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Đền Chung Sơn

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn

Dịp này, Đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn - địa chỉ đỏ ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 13 thanh niên xung phong và 1.240 liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sự hy sinh cao cả của các anh, các chị mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng thắp hương tri ân 13 thanh niên xung phong “Tiểu đội thép” thuộc Đại đội 317.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước; đồng thời nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, không ngừng nỗ lực, cống hiến vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Tác giả: Ngọc Anh – Xuân Duy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn