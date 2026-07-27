Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành được trả lại 21 tỷ đồng và 330.000 USD

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) Lê Duy Thành đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thi hành án dân sự trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Thông tin này được đại diện Thi hành án dân sự TP Hà Nội xác nhận khi trao đổi với phóng viên.

Theo cơ quan thi hành án, gia đình ông Lê Duy Thành đã nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. Căn cứ bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án đã tịch thu sung quỹ Nhà nước 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD là khoản tiền bị xác định nhận hối lộ; đồng thời đối trừ 300 triệu đồng vào nghĩa vụ thi hành án của ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ theo bản án, Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã trả lại cho ông Lê Duy Thành hơn 21,3 tỷ đồng và 330.000 USD. Số tiền này được chuyển cho người thân của ông Thành theo quy định.

Đến nay, gia đình ông Lê Duy Thành vẫn chưa gửi đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận hoàn thành thi hành án dân sự. Đây là thủ tục cần thiết để người chấp hành án có thể làm căn cứ đề nghị xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù theo quy định.

Cựu chủ tịch Lê Duy Thành tại phiên tòa phúc thẩm, tháng 12/2025. Ảnh: VnExpress

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26/6/2025, Hội đồng xét xử cho biết cơ quan tố tụng đã tạm giữ của ông Lê Duy Thành 1,63 triệu USD và hơn 41 tỷ đồng. Đây là số tiền do gia đình ông tự nguyện giao nộp và được thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở.

Theo cáo trạng, ông Lê Duy Thành đã nhận hối lộ 1,3 triệu USD và 20 tỷ đồng từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Toàn bộ khoản tiền này được ông tự nguyện nộp lại để sung quỹ Nhà nước. Ngoài ra, gia đình ông còn nộp thêm 300 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Thành đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trả lại 330.000 USD và hơn 20 tỷ đồng, tương đương hơn 28 tỷ đồng theo tỷ giá tại thời điểm đó.

Đến phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào tháng 12/2025, luật sư bào chữa cho biết đã nhận được nhiều đơn, công văn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Lê Duy Thành. Trong đó có hơn 2.600 cá nhân, 4 cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cùng 41 doanh nghiệp, đoàn thể gửi văn bản đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, 16 trường học và 7 khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với 627 chữ ký cũng có đơn kiến nghị ghi nhận những đóng góp của ông Thành trong quá trình công tác. Luật sư còn nêu thêm các tình tiết giảm nhẹ như việc bị cáo từng cứu người khỏi nguy cơ chết đuối và có công phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt ông Lê Duy Thành 8 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ, giảm 3 năm 6 tháng so với mức án 12 năm tù của bản án sơ thẩm.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng hoàn thành nghĩa vụ thi hành án Cùng vụ án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan cũng đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự sau khi nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng và trước đó khắc phục toàn bộ gần 48 tỷ đồng là số tiền nhận hối lộ và hưởng lợi bất hợp pháp để sung ngân sách Nhà nước. Theo Thi hành án dân sự TP Hà Nội, đến nay gia đình bà Hoàng Thị Thúy Lan cũng chưa gửi đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận hoàn thành thi hành án dân sự. Tại phiên tòa phúc thẩm tháng 12/2025, bà Hoàng Thị Thúy Lan được giảm án từ 14 năm xuống còn 11 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ.

Tác giả: Ánh Dương

Nguồn tin: vietnamfinance.vn