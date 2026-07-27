Nghệ An thưởng 200 triệu đồng cho U21 Sông Lam Nghệ An

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An (thứ hai từ phải qua) - trao thưởng cho tập thể đội bóng U21 Sông Lam Nghệ An - Ảnh: TÂM PHẠM

Ngày 26-7, tập thể U21 Sông Lam Nghệ An đã trở về câu lạc bộ trong sự đón chào nồng nhiệt của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An và hàng trăm vận động viên thế hệ đàn em thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ.

Chiều 25-7, trên sân vận động PVF (Hưng Yên), U21 Sông Lam Nghệ An đánh bại U21 Thể Công Viettel với tỉ số 1-0 trong trận chung kết, chính thức lên ngôi vô địch Giải U21 Quốc gia 2026.

Chiến thắng này giúp U21 Sông Lam Nghệ An chấm dứt 12 năm chờ đợi kể từ lần gần nhất vô địch năm 2014.

Đây là lần thứ 6 đội bóng xứ Nghệ bước lên ngôi cao nhất tại sân chơi U21 Quốc gia, qua đó san bằng kỷ lục nhiều lần vô địch nhất của U21 Hà Nội. Sau 12 năm chờ đợi, chiếc cúp vô địch đã trở lại với bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, khẳng định vị thế của một trong những lò đào tạo giàu truyền thống và thành công nhất bóng đá Việt Nam.

Ngoài danh hiệu tập thể, thủ môn Cao Văn Bình còn giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất và cầu thủ xuất sắc nhất Giải U21 Quốc gia 2026.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Phúc - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An - đã thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An trao phần thưởng 200 triệu đồng cho tập thể U21 Sông Lam Nghệ An.

Lãnh đạo Công ty cổ phần bia rượu và nước giải khát Sao Vàng thưởng 100 triệu đồng cho đội U21 Sông Lam Nghệ An.

Trước đó, ngày 14-7, UBND tỉnh Nghệ An cũng trao thưởng 200 triệu đồng cho U13 Sông Lam Nghệ An sau khi giành chức vô địch Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc 2026.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ