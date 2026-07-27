Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Trí Thanh. Ảnh Cổng TTĐT Thành phố Huế

Cụ thể, chiều 26/7, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND thành phố đã bầu đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Nguyễn Khắc Toàn do được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiếp đó, HĐND thành phố cũng đã thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định.

Trên cơ sở tờ trình giới thiệu nhân sự, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh Cổng TTĐT Thành phố Huế

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, thực hiện quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, đồng chí Lê Trí Thanh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo thành phố và các đại biểu HĐND thành phố.

Đồng chí Lê Trí Thanh khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kế thừa những kết quả đã đạt được, cùng tập thể UBND thành phố quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững.

Đồ họa Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Quá trình công tác của đồng chí Lê Trí Thanh

Đồng chí Lê Trí Thanh sinh ngày 5/8/1970, quê xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng; có trình độ Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân lý luận chính trị.

Trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, đồng chí Lê Trí Thanh từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng như: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn