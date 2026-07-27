Ronaldo bất ngờ lấn sân điện ảnh

Ronaldo gây bất ngờ với vai trò mới. Ảnh: Reuters.

Theo The Sun, cựu tiền đạo Manchester United là nhà sản xuất của series có tên "Day 1s". Bộ phim xoay quanh câu chuyện hư cấu về Stanley Dalton, một người đại diện bóng đá hàng đầu do diễn viên Damian Lewis thủ vai.

Quá trình ghi hình đã bắt đầu tại sân của CLB Barnet ở phía bắc London. Ronaldo, 41 tuổi, sẽ trực tiếp góp mặt trong phim, bên cạnh một nhân vật quen thuộc khác của bóng đá thế giới là Thierry Henry. Cựu tiền đạo Arsenal cũng sẽ xuất hiện trong dự án này.

"Day 1s" được xây dựng dựa trên hình tượng Darren Dein, người đại diện ngoài đời của Henry. Dự án được kỳ vọng tạo sức hút lớn trên các nền tảng phát trực tuyến nhờ sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu trong bóng đá lẫn điện ảnh.

Series này thuộc hãng UR Marv Studios, công ty do Ronaldo hợp tác thành lập cùng đạo diễn nổi tiếng Matthew Vaughn, người đứng sau các bộ phim như Kingsman và Kick-Ass. Hãng phim hướng tới việc thay đổi cách tiếp cận truyền thống trong ngành điện ảnh. Matthew Vaughn từng đánh giá Ronaldo là người tạo ra những câu chuyện đặc biệt trên sân cỏ và kỳ vọng có thể cùng anh tạo nên những tác phẩm truyền cảm hứng.

Bên cạnh Damian Lewis và Henry, bộ phim còn có sự tham gia của rapper người Anh Dave cùng diễn viên trẻ Carlotta Banat.

Sau World Cup 2026, Ronaldo tiếp tục duy trì sức hút toàn cầu. Anh ghi 3 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha tại giải, hiện vẫn giữ vai trò thủ quân của Al Nassr và sở hữu hơn 1 tỷ người theo dõi trên các nền mạng xã hội. Từ một cầu thủ, Ronaldo đang dần xây dựng hình ảnh của một doanh nhân và nhà sáng tạo nội dung toàn cầu. Điện ảnh là bước đi mới nhất trong hành trình mở rộng thương hiệu của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Tác giả: Đào Trần

Nguồn tin: znews.vn