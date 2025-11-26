Hàng ngàn học sinh Nghệ An tham dự chương trình STEM 'Hành trình khám phá tương lai'

Bà Đồng Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (Nghệ An) phát biểu khai mạc chương trình "Hành trình khám phá tương lai". Ảnh: Quốc Huy

Bà Đồng Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Dũng 1, phường Trường Vinh, Nghệ An chia sẻ tại chương trình "Hành trình khám phá tương lai": Ngày hội STEM mang tên "Hành trình khám phá tương lai" không chỉ tràn ngập màu sắc tri thức, mà còn thắp sáng niềm tin và khát vọng tương lai.

Chương trình có sự tham dự của 1.700 gương mặt học sinh với niềm hứng khởi và khát vọng được khám phá. Các học sinh với sự hồn nhiên, giàu tiềm năng là nguồn cảm hứng để chương trình được tổ chức đổi mới, sáng tạo trở thành sân chơi giáo dục bổ ích, thiết thực.

Chương trình khẳng định giáo dục trong thời đại mới không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là một hành trình xây dựng tư duy, nuôi dưỡng phẩm chất, phát triển năng lực, gieo mầm khát vọng và mở cánh cửa để học sinh tự tin bước vào thế giới rộng lớn của tri thức.

"Chương trình "Hành trình khám phá tương lai" được thiết kế như một hành trình trải nghiệm hấp dẫn, nơi các em được khám phá khoa học qua STEM; rèn luyện sự tự tin qua tiếng Anh; Tin học, Âm nhạc; Nghệ thuật, giáo dục thể chất, vận dụng trí tuệ trong các vòng thi thử thách và tìm thấy niềm vui học tập trong chính bản thân các em" - bà Đồng Thị Vân nhấn mạnh.

Hiệu trưởng nhà trường cũng hy vọng với chương trình, các học sinh được tỏa sáng bằng chính khả năng và nỗ lực của mình. Mỗi thử thách, mỗi trải nghiệm sẽ là một viên gạch góp phần xây dựng hành trang tự tin để các học sinh mạnh dạn, sáng tạo, nỗ lực và luôn giữ ước mơ đẹp cho tương lai.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An (phải) và các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Quốc Huy

Đội THE SUN với sản phẩm "Lá chắn nước thông minh" thuyết trình về sản phẩm của mình: "Trong vài năm gần đây, nhiều trận mưa lớn và triều cường đã gây ngập lụt nghiêm trọng, làm hư hỏng tài sản và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Nhiều gia đình phải thức trắng đêm, vừa tát nước vừa canh chừng người già và trẻ nhỏ. Từ thực tế đó, nhóm THE SUN đã sáng tạo ra lá chắn nước thông minh, hệ thống tự động phát hiện nước lũ, cảnh báo và ngăn nước tràn vào nhà, giúp bảo vệ tài sản và giữ an toàn cho người. Ảnh: Quốc Huy

Nhóm THE STAR với chủ đề quạt điện tích hợp đèn ngủ thông minh. Ảnh: Quốc Huy

Nhóm 3 với chủ đề nhà báo cháy tự động. Ảnh: Quốc Huy

Nhóm THE EARH với chủ đề nhà thông minh. Ảnh: Quốc Huy

Hàng ngàn học sinh chăm chú theo dõi và cổ vũ cùng chương trình. Ảnh: Quốc Huy

Niềm vui của các em học sinh được trải nghiệm. Ảnh: Quốc Huy

Lãnh đạo nhà trường trao giải nhất cho nhóm THE SUN với chủ đề, thông tin rất thời sự. Ảnh: Quốc Huy

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: Công dân & Khuyến học