Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào

Tham dự chương trình có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào; Bùi Quang Huy - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; A-nụ-sỏn Òn-sạ-vắt - Tham tán chính trị, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam...

Cùng dự có các đồng chí đại diện các gia đình người có công, lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; Trung ương Đoàn; Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Bên cạnh đó còn có sự tham dự của Tỉnh đoàn Hủa Phăn, Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng, Tỉnh đoàn Bolikhamxay, nước CHDCND Lào.

Về phía tỉnh Nghệ An, tham dự Chương trình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thái Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào

Các đại biểu thỉnh chuông cẩn cáo anh linh các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào là nghĩa trang duy nhất tại Việt Nam mang tên hai quốc gia, nơi quy tụ gần 11.000 phần mộ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Mỗi phần mộ không chỉ ghi dấu một cuộc đời, một tuổi xuân đã hiến dâng cho độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là minh chứng bất tử cho tình đoàn kết chiến đấu, nghĩa tình thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. Việc tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại địa chỉ đặc biệt thiêng liêng này là dịp để tuổi trẻ cả nước thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì độc lập, tự do của hai nước và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm để ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và gìn giữ bình yên cho Tổ quốc

Phát biểu tại Chương trình, đứng trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy xúc động cho biết, tuổi trẻ Việt Nam thấm thía rằng hòa bình, độc lập và những thành tựu của đất nước hôm nay đã được đánh đổi bằng máu xương, tuổi xuân và hạnh phúc riêng của biết bao thế hệ cha anh. Sự tri ân đó đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động rất thiết thực, đặc biệt là trong những ngày tháng 7 đầy ý nghĩa này.

Trong những ngày qua, các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ cả nước đã tới thăm hỏi, tri ân các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và gia đình chính sách; tổ chức các chương trình “Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng mẹ”; “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương” tại gia đình các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách; phục dựng di ảnh, số hóa nghĩa trang và công trình ghi công liệt sĩ; đồng loạt ra quân trong ngày “Chủ nhật xanh” để chỉnh trang, vệ sinh các nghĩa trang và công trình ghi công liệt sĩ; tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” với tổng nguồn lực huy động trong tuần lễ tri ân đạt trên 10,8 tỷ đồng. Nhưng điều có ý nghĩa hơn những con số là hàng triệu tấm lòng và hàng vạn bàn tay trẻ đã cùng chung sức. Mỗi suất quà, mỗi căn nhà, mỗi bữa cơm, mỗi di ảnh được phục dựng, mỗi ngôi mộ được chăm sóc đều là một lời hứa của tuổi trẻ: Thế hệ hôm nay không bao giờ quên sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Chương trình văn nghệ tri ân các anh hùng liệt sỹ và người có công với cách mạng, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, qua đó bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc

Lễ thắp nến tri ân hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và lý tưởng sống cao đẹp trong thế hệ trẻ. Ánh sáng của mỗi ngọn nến được thắp lên không chỉ là biểu tượng của lòng thành kính và biết ơn, mà còn là lời nhắc nhở, lời hứa của tuổi trẻ hôm nay: Luôn trân trọng giá trị của hòa bình, tiếp bước truyền thống cha anh, sống có lý tưởng, có trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến cho đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu trao Di ảnh liệt sĩ được phục chế bằng công nghệ AI gửi tới các gia đình liệt sĩ

Người thân xúc động đón nhận di ảnh liệt sĩ

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao tặng 79 suất quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng. Theo đề nghị của Trung ương Đoàn, nhóm thanh niên phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline đăng ký phục dựng bằng công nghệ số 100 di ảnh liệt sĩ để trao tặng các gia đình; trong đó, đại diện 27 gia đình liệt sĩ trực tiếp đón nhận di ảnh người thân cùng các phần quà động viên, thăm hỏi của Ban Tổ chức tại buổi lễ. Đây không chỉ là những món quà vật chất và tinh thần, mà còn góp phần giúp các gia đình gìn giữ hình ảnh, ký ức về người thân, đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về gần hơn trong đời sống của gia đình và cộng đồng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng quà cho các thân nhân liệt sỹ

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, thân nhân liệt sĩ, người có công, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân cùng thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và các Anh hùng liệt sĩ; sau đó đồng loạt thắp những ngọn nến tri ân trên các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng các đại biểu thắp nên tri ân các anh hùng liệt sỹ

Cùng thời điểm diễn ra chương trình cấp quốc gia tại tỉnh Nghệ An, tối ngày 26/7/2026, các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, đền thờ, nhà tưởng niệm và công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước. Những ngọn nến tri ân được tuổi trẻ đồng loạt dâng lên, hòa thành ánh sáng của lòng biết ơn, của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã không tiếc máu xương, tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.

Đặc biệt, tại những nghĩa trang liệt sĩ vừa tổ chức đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, những ngọn nến tri ân càng mang ý nghĩa thiêng liêng và xúc động. Đó là sự thành kính đón các Anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, trở về trong vòng tay của đồng đội, thân nhân và Nhân dân; đồng thời thể hiện quyết tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong hành trình tìm kiếm, xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ và đáp lại sự mong đợi của các gia đình qua nhiều năm tháng.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn