Bộ GD&ĐT hoàn thiện, trình đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Năm 2027 sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện. Ảnh: báo Lao Động.

Theo Bộ GD&ĐT, hệ thống thi trên máy tính được thiết kế theo nguyên tắc tự động hóa tối đa các khâu có thể tự động hóa, qua đó giảm sự can thiệp chủ quan của con người nhưng vẫn bảo đảm cơ chế giám sát, kiểm soát và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan trong toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ dự kiến nghiên cứu, ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ trong quá trình tổ chức thi. Trong đó có mã hóa đề thi, bài thi và dữ liệu kỳ thi; tự động phân phối, thu nhận và sao lưu bài làm; ghi nhật ký toàn bộ thao tác trên hệ thống; giám sát trạng thái máy thi, phát hiện các dấu hiệu bất thường; đối soát danh tính thí sinh, quản lý quyền truy cập và phân quyền vận hành.

Đối với công tác chấm thi, hệ thống sẽ tự động chấm các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan, đồng thời phân tích dữ liệu khảo thí để đánh giá độ khó, khả năng phân hóa của từng câu hỏi. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng sẽ được nghiên cứu ứng dụng nhằm hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, góp phần nâng cao chất lượng đề thi và tính chính xác của công tác đánh giá.

Trong năm 2026, Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai thi thử nghiệm trên máy tính tại 15 tỉnh, thành phố với 143 cơ sở giáo dục. Dự kiến sẽ có 36.178 thí sinh tham gia, thực hiện khoảng 143.000 lượt thi trên máy tính. Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở để Bộ đánh giá, hoàn thiện hệ thống kỹ thuật và quy trình tổ chức trước khi triển khai rộng rãi trong các giai đoạn tiếp theo.

Lộ trình thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính. Ảnh báo Dân trí.

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ thí điểm thi trên máy tính theo lộ trình phù hợp, không chuyển đổi đồng loạt khi điều kiện vùng miền chưa đồng đều.

Bộ GD&ĐT cũng khẳng định, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ là một trong nhiều nguồn dữ liệu phục vụ tuyển sinh đại học, không phải căn cứ duy nhất quyết định cơ hội trúng tuyển của thí sinh. Hiện nay, các cơ sở giáo dục đại học được thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh và áp dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, có 50,32% thí sinh trúng tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong khi đó, phương thức xét kết quả học tập THPT chiếm 29,24%; xét tuyển kết hợp chiếm 15,03%; xét tuyển bằng kỳ thi riêng chiếm 5,08%; còn tuyển thẳng chiếm 0,32%.

Việc xây dựng Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính được triển khai theo Nghị quyết số 281 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo đó, Bộ GD&ĐT được giao chủ trì xây dựng Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp và các kỳ đánh giá diện rộng trên máy tính, hoàn thành trong năm 2026.

Để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, minh bạch, Bộ GD&ĐT có thể chia kỳ thi ra làm nhiều đợt trong năm.

“Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tính toán, có thể chia kỳ thi tốt nghiệp THPT nhiều đợt trong năm, thậm chí tổ chức theo các môn thi riêng và một số bài thi tổng hợp.

Để hạn chế thấp nhất sự can thiệp của con người, Bộ GD&ĐT sẽ ứng dụng công nghệ, quy trình tiên tiến vào kỳ thi chuẩn hóa quốc gia trong thời gian tới”, theo Bộ GD&ĐT.

Đề án được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực khảo thí, góp phần hiện đại hóa hệ thống thi cử quốc gia, nâng cao chất lượng đánh giá năng lực người học và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn tới.

Theo Bộ GD&ĐT, việc chuyển đổi sang hình thức thi trên máy tính không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu, chấm thi và công bố kết quả mà còn tạo nền tảng để hiện đại hóa công tác khảo thí, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giáo dục.

Tác giả: Quỳnh Chi (theo Thương hiệu và Công luận, Dân trí)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn