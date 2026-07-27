Facebook ra mắt tick trắng miễn phí, xác minh bằng video selfie

Meta vừa công bố Facebook Verified, một loại huy hiệu xác minh mới dành cho người dùng Facebook từ 18 tuổi trở lên. Khác với gói Meta Verified thu phí, tính năng này hoàn toàn miễn phí và không yêu cầu người dùng đăng ký thuê bao hàng tháng.

Theo Meta, Facebook Verified được phát triển nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận biết các tài khoản thuộc về người thật trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng khiến việc tạo tài khoản giả, hình ảnh giả hay các nội dung giả mạo trở nên đơn giản hơn.

Facebook Verified hoàn toàn miễn phí cho người dùng. Ảnh: Meta

Để được cấp huy hiệu, người dùng cần quay một đoạn video selfie ngắn. Hệ thống sẽ đối chiếu khuôn mặt trong video với ảnh hiện có trên hồ sơ để xác nhận danh tính. Meta cho biết quá trình xác minh chỉ mất vài phút và không phát sinh bất kỳ khoản phí nào.

Bên cạnh việc hoàn tất bước xác minh khuôn mặt, tài khoản cũng phải đáp ứng một số điều kiện như hoạt động bình thường, tuân thủ Tiêu chuẩn cộng đồng và không có dấu hiệu giả mạo hoặc hành vi bất thường.

Ở giai đoạn đầu, Facebook Verified chỉ áp dụng cho tài khoản cá nhân của người dùng từ 18 tuổi. Tính năng hiện chưa hỗ trợ các Trang Facebook cũng như những tài khoản đang sử dụng chế độ chuyên nghiệp.

Sau khi xác minh thành công, huy hiệu có thể xuất hiện trên hồ sơ cá nhân, Marketplace, Facebook Dating và trong các nhóm cộng đồng. Meta cho biết sẽ tiếp tục mở rộng vị trí hiển thị của huy hiệu sang các bài đăng trên Bảng tin trong thời gian tới.

Theo Meta, việc hiển thị huy hiệu tại những khu vực người dùng thường xuyên tương tác với người lạ, như Marketplace hay Facebook Dating, sẽ cung cấp thêm một tín hiệu để nhận diện tài khoản đã xác minh danh tính trước khi trò chuyện, giao dịch hoặc gặp mặt. Chẳng hạn, người mua trên Marketplace có thể biết người bán đã hoàn tất bước xác minh khuôn mặt trước khi liên hệ.

Facebook Verified đang được triển khai theo từng giai đoạn tại một số thị trường và sẽ được mở rộng ra nhiều quốc gia trong thời gian tới. Tuy nhiên, Meta hiện chưa công bố thời điểm tính năng này được triển khai tại Việt Nam.

Tài khoản người dùng có huy hiệu Facebook Verified. Ảnh: Meta.

Dù vậy, Meta cũng lưu ý rằng Facebook Verified chỉ xác nhận tài khoản đã hoàn tất quy trình xác minh người thật, không đồng nghĩa nền tảng bảo đảm độ uy tín hay tính trung thực của chủ tài khoản. Người đã được cấp huy hiệu vẫn có thể đăng tải thông tin sai lệch hoặc thực hiện hành vi lừa đảo.

Vì vậy, Meta khuyến cáo người dùng vẫn cần thận trọng khi chuyển tiền, chia sẻ thông tin cá nhân hoặc giao dịch với người quen qua mạng, kể cả khi đối phương đã sở hữu huy hiệu Facebook Verified.

Trong khi đó, Meta Verified vẫn là dịch vụ thuê bao trả phí dành cho Facebook và Instagram. Gói dịch vụ này sử dụng giấy tờ tùy thân để xác thực tài khoản, đồng thời đi kèm nhiều quyền lợi như hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường bảo vệ trước hành vi mạo danh và một số tính năng bổ sung khác.

Việc bổ sung Facebook Verified được xem là bước đi mới của Meta nhằm nâng cao mức độ tin cậy trong các tương tác trực tuyến, đặc biệt tại những khu vực có nhiều hoạt động mua bán, hẹn hò và kết nối cộng đồng trên nền tảng Facebook.

Tác giả: Ánh Dương

Nguồn tin: vietnamfinance.vn