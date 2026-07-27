Nghe tiếng động lúc rạng sáng, phát hiện thi thể nam giới có vết thương sau lưng

Rạng sáng 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn tất khám nghiệm vụ phát hiện nam thanh niên tử vong với vết thương trên cơ thể.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 26/7, người dân nghe tiếng động nên chạy ra kiểm tra. Tại hiện trường, người dân phát hiện một nam thanh niên đã tử vong và có vết thương phía sau lưng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: B.H

Công an xã Phan Rí Cửa đã có mặt, phong tỏa hiện trường và triển khai công tác nghiệp vụ.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là B.V.T (18 tuổi, trú thôn Thanh Tân, xã Phan Rí Cửa). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV