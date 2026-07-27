Công an phát thông tin quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe, người dân cả nước lưu ý

Ngày 17/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã đăng tải bài viết giúp người dân hiểu đúng về việc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe và trừ điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 114.874 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 1.738 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 13.896 trường hợp.

Những con số trên cho thấy vẫn còn nhiều người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời cũng phản ánh thực tế không ít người còn nhầm lẫn giữa hai hình thức xử lý là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe và trừ điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, theo quy định của pháp luật hiện hành, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe là hình thức xử phạt bổ sung áp dụng đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, người vi phạm không được điều khiển phương tiện thuộc hạng giấy phép lái xe đã bị tước. Nếu vẫn cố tình điều khiển phương tiện sẽ tiếp tục bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, trừ điểm giấy phép lái xe là cơ chế quản lý nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện. Mỗi giấy phép lái xe được cấp 12 điểm. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người điều khiển phương tiện sẽ bị trừ một số điểm tương ứng theo quy định.

Khi giấy phép lái xe bị trừ hết 12 điểm, người điều khiển phương tiện không được tiếp tục điều khiển phương tiện theo giấy phép lái xe đó và phải thực hiện kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông theo quy định để được phục hồi điểm. Trường hợp trong thời hạn luật định không bị trừ hết điểm và đáp ứng các điều kiện theo quy định thì giấy phép lái xe sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông, không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia, không chạy quá tốc độ; không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển và luôn mang theo đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Tác giả: Hà Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn