Nghệ An tham gia Hội nghị toàn quốc quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có nguồn vốn đầu tư nước ngoài

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến các điểm cầu của các Bộ, ngành, địa phương.

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban, Sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn. Hội nghị kết nối từ điểm cầu chính của Tỉnh đến các điểm cầu các xã, phường trên toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Quang cảnh tại điểm cầu chính ở Nghệ An

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/06/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Hội nghị theo dõi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc quán triệt nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TW

Theo đó, trong bối cảnh Việt Nam đang xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, việc thu hút và phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước.

Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký khoảng 200-300 tỷ USD

Nghị quyết nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo là: Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, không chỉ góp phần bổ sung vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển mà còn là kênh tiếp nhận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp mở rộng thị trường; được Nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo các Sở, ngành học tập Nghị quyết tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả, năng lực tự chủ chiến lược, sức cạnh tranh của nền kinh tế, mở rộng mạng lưới thị trường, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu; đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia; từ thu hút đầu tư theo địa giới hành chính sang thu hút theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; lấy chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ, tham gia chuỗi cung ứng, giá trị gia tăng,… làm tiêu chí chủ yếu; chuyển dần từ ưu đãi theo đầu vào sang hỗ trợ gắn với kết quả thực hiện cam kết, bao gồm quản trị cả vòng đời dự án và kết nối với doanh nghiệp trong nước...

Lãnh đạo và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh học tập Nghị quyết tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh (ảnh Kim Oanh)

Mục tiêu tổng quát được Nghị quyết xác định là đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn chất lượng cao cho đầu tư phát triển. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 phấn đấu thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký khoảng 200-300 tỷ USD (40-50 tỷ USD/năm); vốn thực hiện khoảng 150-200 tỷ USD (30-40 tỷ USD/năm). Phấn đấu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp khoảng 30% GDP của đất nước; góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện mục tiêu trên, Nghị quyết đã đề ra 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó, nhiệm vụ chung là cần phải đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài; nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư chiến lược. Cùng với nhiệm vụ chung, Nghị quyết cũng xác định phải đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ, tăng tính lan tỏa, liên kết với khu vực kinh tế trong nước; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư gián tiếp nước ngoài. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có liên quan trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã tham luận về mục tiêu, giải pháp trong triển khai hiện thực hóa Nghị quyết số 10-NQ/TW trên địa bàn. Theo đó, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tham luận về việc đẩy mạnh triển khai Trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao, thế hệ mới. Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tham luận về giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tạo nền tảng thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tham luận về giải pháp thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển khu thương mại tự do tạo động lực tăng trưởng vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Cùng với tham luận của các địa phương, lãnh đạo các doanh nghiệp FDI tiêu biểu về đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp; doanh nghiệp triển khai tốt liên kết với doanh nghiệp FDI cũng đã có chia sẻ về kết quả cũng như chiến lược đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới.

Khu vực FDI đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, xuất khẩu, hội nhập và hiện đại hóa nền kinh tế

Hội nghị theo dõi phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan chức năng và ghi nhận các ý kiến tâm huyết của các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết số 10 – NQ/TW đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển từ mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài sang chủ động lựa chọn, gắn kết và sử dụng hiệu quả các nguồn lực quốc tế, bao gồm vốn, công nghệ, tri thức, thị trường và quản trị hiện đại để nâng cao năng lực cạnh tranh, sức chống chịu và tính tự chủ của nền kinh tế.

Đánh giá kết quả gần 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, khu vực FDI đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, xuất khẩu, hội nhập và hiện đại hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như tỷ lệ nội địa hóa thấp, liên kết với doanh nghiệp trong nước còn yếu, chuyển giao công nghệ chưa đạt kỳ vọng, một số dự án sử dụng nhiều tài nguyên, lao động giá rẻ và ưu đãi nhưng chưa tạo ra năng lực mới cho nền kinh tế.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mục tiêu trong giai đoạn mới không còn là thu hút thêm vốn bằng mọi giá mà là biến các nguồn lực bên ngoài thành năng lực nội sinh của nền kinh tế Việt Nam; lấy hiệu quả đầu tư, trình độ công nghệ, đổi mới sáng tạo, chất lượng việc làm, chuyển giao công nghệ và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu làm thước đo.

Để thực hiện mục tiêu đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Đổi mới tư duy về đầu tư nước ngoài; hoàn thiện thể chế ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo; xây dựng chính sách ưu đãi gắn với hiệu quả và cam kết của nhà đầu tư; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư đồng bộ hạ tầng chiến lược; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; phát triển thị trường vốn hiện đại để thu hút dòng vốn dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu việc triển khai Nghị quyết phải gắn với các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và các định hướng phát triển quốc gia; đồng thời mỗi Bộ, ngành, địa phương phải xây dựng chương trình hành động cụ thể, lấy kết quả thực hiện làm thước đo, tránh cạnh tranh thu hút đầu tư bằng ưu đãi thiếu bền vững hoặc phá vỡ quy hoạch.

Đối với cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn các doanh nghiệp đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư, đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị chính đáng, xây dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và thuận lợi để nhà đầu tư yên tâm hoạt động lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với quan điểm nhất quán: Không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà ưu tiên các dự án có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, tạo giá trị gia tăng, góp phần phát triển doanh nghiệp trong nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Tạo bước chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Chính phủ và toàn thể đại biểu tham dự hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo rất sâu sắc, toàn diện, cụ thể với những định hướng chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ với nhất quán nhận thức và hành động, xác định rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ thời hạn, rõ sản phẩm đầu ra, rõ trách nhiệm của từng Bộ, từng ngành, từng địa phương; lấy kết quả thực hiện làm thước đo triển khai nghị quyết.

Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương sẽ nỗ lực cao nhất để đưa Nghị quyết số 10-NQ/TW nhanh chóng đi vào cuộc sống và tạo bước chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập, chi viện, hỗ trợ phát triển nhanh và bền vững.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn