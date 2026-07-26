Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tặng quà gia đình người có công tại Nghệ An

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội;Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Cùng đi về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thái Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Đoàn đại biểu làm lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Đoàn Đại biểu thăm mộ chung của 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong

Đoàn công tác thăm Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn

…và chụp hình lưu niệm tại Khu di tích

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Bạch Hà) - địa danh ghi dấu những năm tháng chiến tranh ác liệt, nơi 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ mạch máu giao thông Bắc - Nam, trong đó có 13 thanh niên xung phong Đại đội 317 ngã xuống ngày 31/10/1968, chỉ ít giờ trước khi Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc.

Tại đây, đoàn đại biểu kính cẩn dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm 1.240 Anh hùng liệt sĩ và phần mộ tập thể 13 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Trong không khí thiêng liêng của tháng Bảy tri ân, các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn đại biểu về Khu tích Kim Liên dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đồng chí trong đoàn công tác dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước đó, Đoàn đại biểu tham dự Lễ thắp nến tri ân đã về Khu tích Kim Liên – Khu di tích Quốc gia đặc biệt thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và hòa bình của nhân loại.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ, đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đoàn công tác đến thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tứ tại xã Đại Huệ

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ năm nay đã 98 tuổi tại xã Đại Huệ. Mẹ có 11 người con, trong đó 5 người tham gia quân đội và 2 người con trai là liệt sĩ Lưu Phi Hường và Lưu Phi Vinh đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đoàn công tác tặng quà mẹ Hồ Thị Tứ, chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ Hồ Thị Tứ, các đồng chí trong đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát to lớn của Mẹ và gia đình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phó Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng; đồng thời mong muốn Mẹ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn