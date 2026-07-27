Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Sáng 27/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm - Thứ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương từ ngày 23/7.

Ông Trịnh Mạnh Linh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (bên phải) trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ông Nguyễn Đức Tâm (Ảnh: Ngọc Đức).

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Đức Tâm nêu rõ, Quảng Ngãi có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, "ngã ba biên giới", tiếp giáp với Lào và Campuchia, là cửa ngõ ra biển Đông trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây; với hệ sinh thái đa dạng từ miền núi, cao nguyên đến đồng bằng ven biển, hải đảo, tạo nên những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Những thành tựu nổi bật trong thời gian qua, nhất là về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Tâm nhấn mạnh, đây cũng chính là nền tảng và động lực để tập thể lãnh đạo tỉnh và cá nhân ông tiếp tục kế thừa những thành tựu của các bậc tiền bối đi trước, phát huy những tiềm năng, lợi thế, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

"Tôi nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước những yêu cầu ngày càng cao trong kỷ nguyên mới của đất nước", ông Nguyễn Đức Tâm phát biểu.

Ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Ngọc Đức).

Ông Tâm cam kết tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, lắng nghe, gần cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả.

Tân Phó Bí thư tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ nghiên cứu, tham mưu những giải pháp phù hợp để mỗi quyết sách của tỉnh ủy "không chỉ đúng về chủ trương mà còn trúng với thực tiễn, trở thành động lực phát triển, tạo được chuyển biến thực sự trong đời sống xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Ông Nguyễn Đức Tâm sinh năm 1981, quê ở tỉnh Hưng Yên, là Thạc sĩ Kinh tế. Ông bắt đầu công tác tại Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) từ năm 2003.

Trong hơn 20 năm làm việc tại đây, ông lần lượt giữ các chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Thư ký, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Tháng 10/2024, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ đầu năm 2025, sau khi cơ quan này hợp nhất với Bộ Tài chính, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại Bộ Tài chính, ông Nguyễn Đức Tâm phụ trách các lĩnh vực tài chính nội ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương và vùng lãnh thổ, phát triển doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tập thể, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn