Nghệ An tham dự Hội nghị sơ kết hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban, Sở, ngành; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo UBND tỉnh. Hội nghị kết nối đến điểm cầu UBND các xã, phường.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết 1 năm 6 tháng và quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo – Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo sơ kết 1 năm 6 tháng và quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Báo cáo đánh giá toàn diện, thực chất, làm rõ những kết quả nổi bật, hành động đột phá, điểm nghẽn cần tháo gỡ và đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2026.

Tư duy lập pháp đã dịch chuyển mạnh mẽ từ "khuyến khích chung" sang “thiết kế hành lang pháp lý thực thi” nhiệm vụ

Theo đó, qua 18 tháng thực hiện khẩn trương dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương, công tác triển khai Nghị quyết số 57 đã đạt được nhiều dấu ấn mang tính nền tảng. Tư duy lập pháp đã dịch chuyển mạnh mẽ từ "khuyến khích chung" sang "thiết kế hành lang pháp lý thực thi". Hơn 400 văn bản (trong đó có 30 luật) đã được xây dựng và ban hành. Đặc biệt, ngân sách bố trí cho lĩnh vực này đạt tới 3% tổng chi ngân sách nhà nước – mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Hạ tầng số ghi nhận bước tiến lớn với mạng 5G phủ sóng khoảng 91,9% dân số. Hệ thống định danh điện tử đã kích hoạt hơn 71 triệu tài khoản. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại các địa phương đạt 93,54%, giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho người dân và Nhà nước (theo số liệu tại Báo cáo tổng kết năm 2025, ước tính đối với cấp Trung ương tiết kiệm khoảng 840 tỷ đồng; cấp địa phương tiết kiệm khoảng 4.800 tỷ đồng, điển hình như Thành phố Hà Nội tiết kiệm khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng trong năm 2025).

Lãnh đạo các Ban, Sở, ngành tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Ở tầm Quốc gia đã xác định được 10 nhóm công nghệ chiến lược, 30 nhóm sản phẩm và 20 bài toán lớn. Thủ tục tiếp nhận, xét chọn nhiệm vụ khoa học được cải cách số hóa, rút ngắn thời gian phê duyệt trung bình xuống còn khoảng 90 ngày.

Tính chung toàn hệ thống chính trị, đã có 1.245/1.469 nhiệm vụ có thời hạn được hoàn thành (đạt tỷ lệ 84,8%). Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam hiện xếp vị trí 44/139.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ mà nằm ở khâu tổ chức thực thi. Số công nghệ được làm chủ, sản phẩm được thương mại hóa và tạo tác động kinh tế còn ít, phần lớn nhiệm vụ đang ở giai đoạn thiết kế cơ chế, chuẩn bị đầu tư hoặc thử nghiệm. Tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia còn chậm khi vẫn còn 4/12 cơ sở dữ liệu cốt lõi chưa kết nối, đồng bộ; tình trạng dữ liệu chưa đạt yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống" còn phổ biến. Tỷ lệ giải ngân kinh phí chung cho lĩnh này mới chỉ đạt 23,35%, trong đó, giải ngân cho chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đều mới chỉ đạt ở mức trên 12%.

Với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026 là chuyển mạnh từ ban hành văn bản sang tạo ra sản phẩm thực chất, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và đóng góp vào tăng trưởng làm thước đo.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đề xuất triển khai Kế hoạch hành động xử lý dứt điểm các điểm nghẽn trong vòng 100 ngày làm việc đối với việc chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết kiểm soát tiến độ, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn ngay trong tháng 7/2026; thúc đẩy cơ chế đặt hàng theo kết quả đầu ra và chấp nhận rủi ro có kiểm soát trong nghiên cứu nhằm đưa nhanh công nghệ chiến lược vào thị trường.

Hạ tầng số phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Nghệ An được triển khai kịp thời

Tại Nghệ An, sau 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; ban hành 518 văn bản, tổ chức 10 cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh, giao và theo dõi 271 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 141 nhiệm vụ.

Hạ tầng số, dữ liệu số và chính quyền số tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển. Đến nay, 100% xã, phường có cáp quang, 99,97% dân số được phủ sóng 4G/5G, 100% khu công nghiệp trọng điểm được phủ sóng 5G. Công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt kết quả tích cực với 2.181 thủ tục hành chính được triển khai; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 96,9%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,73%; chỉ số SIPAS xếp thứ 11/34, PAR INDEX xếp thứ 18/34 tỉnh, thành phố. Hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh.

Năm 2026, tỉnh lựa chọn 88 nhiệm vụ đột phá, gồm 05 nhiệm vụ đột phá trên diện rộng và 83 nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Một số đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu đã bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mở ra hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu và quản lý. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức Hội thảo phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An theo mô hình liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, với 08 thỏa thuận hợp tác được ký kết. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai Đề án phát triển Nghệ An thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo theo mô hình liên kết 3 nhà. Đồng thời, hạ tầng số phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai kịp thời, cơ bản ổn định, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương: Thành phố Hà Nội, Phú Thọ, Đồng Nai đã báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 trong thời gian qua; đề xuất một số nội dung triển khai trong thời gian tới. Đơn cử như đề xuất có cơ chế chính sách đặc thù để thành phố Đồng Nai vận hành các khu công nghiệp hạ tầng công nghệ; hoàn thiện định giá, phân chia lợi ích từ tài sản công/trí tuệ và cơ chế PPP; xây dựng Đồng Nai trở thành trung tâm công nghệ cao của cả nước.

Chuyển tư duy hoàn thành nhiệm vụ sang tư duy tạo ra sản phẩm, giá trị và hiệu quả thực chất

Các đại biểu theo dõi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kết luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương khẳng định sau thời gian triển khai, Nghị quyết số 57 đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị; thể chế, cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng, những kết quả đã đạt được của các Bộ, ngành, địa phương, các viện nghiên cứu, các trường đại học, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ trí thức, các nhà khoa học cùng toàn thể nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết trong thời gian 18 tháng vừa qua.

Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chủ yếu mới phục vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chưa lan tỏa mạnh vào doanh nghiệp, sản xuất và các ngành kinh tế để tạo đột phá về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là khâu tổ chức thực hiện. Mặc dù thể chế từng bước hoàn thiện, nguồn lực đã được bố trí và quyết tâm chính trị rất cao, nhưng nhiều nơi còn chậm triển khai, tỷ lệ giải ngân cho lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số còn thấp, chưa tạo được nhiều sản phẩm cụ thể và đóng góp rõ nét vào tăng trưởng. Cần phải suy nghĩ tại sao cùng một mặt bằng thể chế, cơ chế chính sách nhưng có nơi làm được, có nơi chưa làm được.

“Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ trên thế giới diễn ra gay gắt, việc thực hiện Nghị quyết số 57 càng trở nên quan trọng và cấp bách, không thể chậm trễ. Đây không chỉ là bài toán khắc phục nguy cơ tụt hậu mà còn là bài toán tự chủ chiến lược và an ninh quốc gia”. Nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu toàn hệ thống chính trị chuyển mạnh từ tư duy xây dựng cơ chế, hoàn thành nhiệm vụ sang tư duy tạo ra sản phẩm, giá trị và hiệu quả thực chất; lấy kết quả đầu ra, sản phẩm cụ thể, dữ liệu được kết nối, doanh nghiệp phát triển, năng suất tăng lên và lợi ích của người dân làm thước đo việc thực hiện Nghị quyết số 57.

Đồng thời, yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp và toàn xã hội; phát triển kinh tế số, dữ liệu số; tập trung nguồn lực làm chủ các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, công nghệ sinh học, robot, tự động hóa, an ninh mạng và các lĩnh vực công nghệ trọng điểm khác; gắn trách nhiệm của Bộ, ngành chủ trì với kết quả và sản phẩm cuối cùng.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý đặc biệt quan tâm đến bảo mật an ninh mạng, an toàn thông tin, an ninh dữ liệu chủ quyền quốc gia. Không đánh đổi an ninh lấy phát triển, nhưng cũng không vì lo ngại về rủi ro mà làm chậm quá trình đổi mới sáng tạo. Mọi hệ thống số, cơ sở dữ liệu, nền tảng số phải được thiết kế theo yêu cầu an toàn, an ninh ngay từ đầu, không phải làm xong rồi mới bổ sung các giải pháp bảo mật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, đồng hành với địa phương và doanh nghiệp. Các địa phương chủ động lựa chọn lĩnh vực ưu tiên phù hợp với điều kiện thực tiễn, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để giải quyết các vấn đề thiết thực, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy tăng trưởng.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cần tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, phát triển, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số, trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các viện nghiên cứu, trường đại học cần gắn hoạt động nghiên cứu với yêu cầu thực tiễn, đẩy mạnh chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57; người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả triển khai. Kết quả thực hiện Nghị quyết sẽ là tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ; đồng thời khuyến khích, bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, thịnh vượng và hùng cường của đất nước Việt Nam.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn