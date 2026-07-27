Náo nhiệt "sàn giao dịch" trâu bò đặc biệt nhất xứ Nghệ

Hệ sinh thái "ăn theo" phiên chợ vô cùng phong phú bao gồm: nghề dắt trâu bò thuê, cung ứng rơm thức ăn, dịch vụ tắm mát gia súc và hậu cần ăn uống cho thương lái. Sự nhộn nhịp của các dịch vụ này vào mỗi kỳ họp chợ đã mở ra nhiều cơ hội việc làm, trở thành nguồn thu nhập ổn định và bền vững cho người dân địa phương. "Trâu bò được thương lái mua về tập kết ở đây rất đông, những con gầy yếu hoặc chưa được giá sẽ chưa xuất đi ngay mà được gửi lại trại để chăm sóc, vỗ béo chờ phiên chợ kế tiếp. Cứ đưa trâu đi chăn thả ngoài đồng, bổ sung thêm rơm rạ, cám bã, mỗi ngày tụi tui được các ‘đầu nậu’ trả tiền công từ 200.000 đến 250.000 đồng/người tùy theo số lượng đàn ít hay nhiều", bà Phạm Thị Vinh, 49 tuổi, trú tại xã Bạch Hà cho biết.