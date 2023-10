Nghệ An: Tập đoàn Bảo Sơn để dân vào ở khi Bộ Xây dựng chưa nghiệm thu, vì sao chưa xử phạt?

Đây là chung cư mà gần 450 hộ dân đã vào ở khi Bộ Xây dựng chưa nghiệm thu. Tuy nhiên đến nay chủ đầu tư dự án này là Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn (Viết tắt là Tập đoàn Bảo Sơn, có địa chỉ tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) vẫn chưa bị các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xử phạt.

Tập đoàn Bảo Sơn để dân vào ở chung cư Bảo Sơn Lê Lợi khi Bộ Xây dựng chưa nghiệm thu, vì sao chưa xử phạt?

Cụ thể, ngày 9/9 vừa qua Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Vinh đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 000204 đối với Chung cư Bảo Sơn Lê Lợi của chủ đầu tư là Tập đoàn Bảo Sơn.

Theo đó, thời điểm kiểm tra tại hạng mục số 1thuộc dự án Chung cư Bảo Sơn Lê Lợi, chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho khách hàng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định.

Việc làm này theo Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Vinh, chủ đầu tư Tập đoàn Bảo Sơn đã vi phạm tại Điểm d, Khoản 4, Điều 58, Nghị định 16 năm 2022. Với hành vi này Tập đoàn Bảo Sơn có thể bị xử phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Cũng theo Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Vinh thì tại thời điểm lập biên bản trên người đại diện của tổ chức vi phạm là bà Nguyễn Thị Thu Hà của Tập đoàn Bảo Sơn đã không ký biên bản vi phạm hành chính vì vắng mặt. “Đã có thông báo làm việc 2 lần những tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng người đại diện pháp luật công ty vẫn vắng mặt”, biên bản trên ghi rõ.

Ngày 11/10, trả lời PV Đời sống và Pháp luật, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP. Vinh cho biết: Đơn vị đã nhận được Biên bản vi phạm hành chính do Đội quản lý trật tự đô thị TP. Vinh lập và gửi lên.

Hiện Phòng Quản lý đô thị TP. Vinh tiếp tục mời đại diện Tập đoàn Bảo Sơn lên làm việc để giải trình. Nếu lần thứ 3 phía đơn vị này vẫn không lên thì phòng sẽ tham mưu cho lãnh đạo TP. Vinh đề nghị UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình Chung cư Bảo Sơn Lê Lợi.

Được biết, ngày 14/9/2023, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Nghệ An đã có Thông báo số 516/TB-BCS về việc thành lập tổ công tác liên ngành. Sau đó, ngày 29/9/2023, Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành để rà soát toàn diện hồ sơ, thủ tục của chung cư Bảo Sơn Lê Lợi từ khi bắt đầu triển khai đến nay. Tổ này ngoài thành viên Thanh tra tỉnh Nghệ An làm Tổ trưởng thì còn có đại diện của các sở: Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư và Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo kết quả với Thanh tra tỉnh Nghệ An để tham mưu UBND tỉnh Nghệ An xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật trước ngày 31/10/2023.

Người dân chung cư Bảo Sơn Lê Lợi đã từng treo băng rôn đề nghị chủ đầu tư làm sổ đỏ.