Nỗ lực tổ chức các kỳ thi sát hạch lái xe cho người dân

Từ 1/3, thực hiện việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) về Bộ Công an, để đảm bảo việc tiếp nhận không bị gián đoạn, Phòng CSGT Công an Nghệ An đã chủ động phối hợp với Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) tổ chức kỹ lưỡng các điều kiện, từ cơ sở vật chất đến nhân lực một cách đầy đủ, kịp thời và đồng bộ.

Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La tổ chức sát hạch lái xe. Ảnh: CTV.

Trong những ngày đầu triển khai, ngay sau thời điểm chuyển giao nhiệm vụ, lực lượng CSGT trên cả nước, trong đó có CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng bắt tay vào việc đào tạo nhân lực, tham mưu xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sát hạch và cấp giấy phép lái xe, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, các hệ thống dữ liệu, phần mềm quản lý cũng được nâng cấp, bổ sung.

Với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt đó, trong thời gian chưa đầy 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận bàn giao, vào ngày 26/3/2025, lực lượng CSGT đã cho ra mắt hệ thống mới phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ công, khắc phục rất nhiều lỗi so với hệ thống cũ. Thượng tá Nguyễn Hàm Thắng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, từ ngày 1/3 đến nay, bình quân mỗi ngày Bộ phận Một cửa của Phòng CSGT đã tiếp nhận và xử lý từ 300 - 500 bộ hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe, bao gồm cả trực tiếp và qua hình thức trực tuyến.

Trong 2 tháng đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ mới, do phải chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để phục vụ công tác sát hạch nên cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, Công an tỉnh Nghệ An chưa tổ chức được kỳ thi sát hạch lái xe nào trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian này, đã có 34.410 người hoàn thành chương trình đào tạo lái xe môtô và ôtô hoặc giấy phép lái xe đã hết hạn nhưng chưa được dự thi sát hạch, dẫn đến hồ sơ tồn đọng.

Sau quá trình chuẩn bị, ngày 8/5, Công an Nghệ An đã tổ chức khóa sát hạch đầu tiên với 423 thí sinh tham dự để lấy bằng lái ôtô hạng B, C. Trong đó có 223 học viên thi lần đầu và 200 người cấp đổi giấy phép lái xe do hết hạn. Từ đó đến nay, Công an Nghệ An đã tổ chức 85 kỳ thi sát hạch cho 34.410 học viên, trở thành một trong những địa phương đầu tiên giải quyết xong hồ sơ tồn đọng.

Để hoàn thành được khối lượng công việc khổng lồ nói trên trong bối cảnh nhiệm vụ mới tiếp nhận là không hề dễ dàng. Tuy vậy, với tinh thần phục vụ nhân dân, lực lượng CSGT Công an Nghệ An đã làm việc liên tục, không nghỉ cuối tuần hay ngày lễ để nỗ lực giải quyết các hồ sơ tồn đọng, giúp nhân dân đủ điều kiện lưu thông trên đường.

Sau kỳ sát hạch đầu tiên, trong tháng 5 Công an Nghệ An đã tổ chức 19 kỳ sát hạch và trong các tháng 6, tháng 7, mỗi ngày tổ chức một kỳ sát hạch mới giải quyết xong hồ sơ tồn đọng. Thống kê cho thấy, tại Nghệ An, bình quân mỗi năm, cơ quan chức năng tiến hành sát hạch, cấp khoảng 140.000 – 160.000 giấy phép lái xe các loại nên việc tổ chức các kỳ sát hạch gần như phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trong tháng 8/2025, đơn vị cũng sẽ tổ chức 21 kỳ sát hạch, đến nay đã tổ chức được 6 kỳ. Trong thời gian đầu tiếp nhận, vận hành và tổ chức các kỳ sát hạch lái xe, Công an Nghệ An cũng đã phát hiện một số sân chưa đạt chuẩn hoặc có dấu hiệu gian lận, buộc phải xóa vạch sơn, di chuyển cây xanh, cột, cọc… để tránh tình trạng “học mẹo, thi mẹo”. Quan trọng hơn, việc “học thật, thi thật” là đảm bảo an toàn cho chính các tài xế và người tham gia giao thông khi các tài xế lưu thông trên đường.

Theo quy định, từ ngày 1/3, Cục CSGT quản lý việc sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cho người dân. Phòng CSGT Công an các địa phương sẽ tiếp nhận hồ sơ tổ chức sát hạch, hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe, hoàn thành thủ tục cấp bằng và truyền dữ liệu về Cục CSGT để cấp giấy phép lái xe điện tử gửi địa phương in trả người dân. Đồng thời, tích hợp vào tài khoản định danh điện tử để bảo đảm quyền lợi của nhân dân và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước.

Ghi nhận trong những ngày đầu lực lượng Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý, sát hạch cấp giấy phép lái xe cho người dân, tại Nghệ An chất lượng sát hạch đã được nâng lên, tỷ lệ thí sinh đỗ giảm xuống mức 60% so với 70% như trước đây khi ngành GTVT quản lý.

Nguyên nhân của việc này, theo lý giải của các trung tâm sát hạch là do trước đây thí sinh phải thi tuần tự từ lý thuyết, mô phỏng, sa hình đến đường trường; nếu không đạt một trong các phần nói trên sẽ bị đánh trượt cả kỳ thi. Tuy nhiên, hiện nay thí sinh được thi cả bốn phần nhưng trượt phần nào thì chỉ phải thi lại phần đó. Ngoài ra, sân bãi được kiểm tra chặt chẽ hơn, các vạch căn và dấu mốc do giáo viên, học viên kẻ trên sa hình lúc học lái, đều bị xóa trước khi sát hạch.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch trong bối cảnh mới, hiện nay các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe tại Nghệ An cũng đã nỗ lực đổi mới, áp dụng công nghệ hiện đại trong các khâu đào tạo. Trong đó, phần học lý thuyết đã được chuyển sang hình thức tự học qua phần mềm, thay vì phải học tập trung như trước. Hệ thống giám sát DAT được tăng cường, yêu cầu học viên hoàn thành đủ số km và giờ học lái trên đường.

Các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông và Thông tư 35 của Bộ Xây dựng cũng được các trung tâm đào tạo, sát hạch ở Nghệ An áp dụng. Cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp, đặc biệt là chất lượng xe tập lái. Trước đây, hệ thống xe tập lái phần lớn đã cũ kỹ, không đảm bảo an toàn, nhất là đối với việc chạy đường trường. Từ kiến nghị của ngành Công an, hiện nay các trung tâm đã đầu tư hàng trăm xe ôtô mới để phục vụ cho việc đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Từ ngày 1/6, Cục CSGT cũng đã chính thức áp dụng bộ đề lý thuyết mới trong kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên toàn quốc. Đây là bước chuyển giao quan trọng từ Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) sang Bộ Công an trong việc quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Không chỉ thay đổi đơn vị tổ chức, bộ đề mới còn được cải tiến toàn diện về nội dung và cấu trúc nhằm nâng cao chất lượng đầu ra, đồng thời chấm dứt tình trạng học đối phó, học mẹo kéo dài những năm qua. Bộ đề gồm 600 câu hỏi được phân chia rõ ràng theo từng chương mục, bao phủ toàn diện các kiến thức cần thiết cho người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

