Đỗ xe trên đường cao tốc để xuống sông câu cá

Ngày 11-8, tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 5 - Phòng 6, Cục CSGT, cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý một nam tài xế dừng, đỗ xe ô tô trên làn khẩn cấp cao tốc không đúng quy định.

Đỗ xe ô tô trên cao tốc không đúng quy định, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý

Trước đó, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 9-8, tại Km 35+935 tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua xã Nam Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị), qua tuần tra, kiểm soát, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 phát hiện ô tô mang KBS 43A-543.xx dừng, đỗ ở làn khẩn cấp cạnh cầu Mỹ Chánh nhưng không đặt biển cảnh báo theo quy định.

Thông tin ban đầu, nam tài xế (ngụ phường An Khê, TP Đà Nẵng) đỗ xe ô tô trên cao tốc để nhóm người đi cùng xuống sông câu cá.

Hiện lực lượng CSGT đã lập biên bản và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động