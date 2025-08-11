Nghệ An: Người dân chặn xe tải chở VLXD gây ô nhiễm, hư hỏng đường

Đường xuống cấp, dân chặn xe

Những ngày đầu tháng 8/2025, Báo Pháp luật Việt Nam liên tục nhận được phản ánh của người dân xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai (cũ), nay là phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An về thực trạng tuyến đường liên xã nối Quỳnh Trang đi Quỳnh Tân xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Nguyên nhân được người dân khẳng định là do đường xây dựng từ lâu chưa được nâng cấp, sửa chữa; cộng thêm việc nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng liên tiếp "cày xéo" tuyến đường.

Tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng.

Cực chẳng đã, nhiều ngày liên tục, người dân các thôn 12, 13 xã Quỳnh Trang cũ, nay là khối 25, 26 phường Hoàng Mai (mới) đã ra chặn đường, không cho xe tải qua lại.

Bà Nguyễn Thị Minh, trú tại khối 26, phường Hoàng Mai (thôn 13, xã Quỳnh Trang cũ) phản ánh: Đường xuống cấp nghiêm trọng, xe tải thì chở đá, vật liệu liên tục gây ô nhiễm, hư hỏng đường sá.

Trước đây, đã có dự án triển khai làm đường nhưng làm đến khu vực thôn thì dừng hẳn. Khi được hỏi lý do dừng thì bảo hết kinh phí.

Người dân chặn đường đối với xe tải chở VLXD.

Cùng chung nỗi niềm, bà L., trú tại khối 25, phường Hoàng Mai, cho biết thêm: Việc người dân chặn xe xuất phát từ việc đường xuống cấp nghiêm trọng.

Người dân đã không ít lần kiến nghị, đề xuất. Chỉ mong rằng, chính quyền địa phương thấy được thực trạng, sớm quan tâm hỗ trợ giúp người dân thoát cảnh đường ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sẽ sớm triển khai dự án làm đường phục vụ người dân

Công dân Nguyễn Đình Thao, trú khối 25, phường Hoàng Mai, đề xuất: "Người dân mong muốn chính quyền phường Hoàng Mai sớm vào cuộc, triển khai dự án làm đường.

Có như vậy mới đảm bảo cho quá trình đi lại, sinh hoạt và làm ăn của bà con".

Trả lời câu hỏi của Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam về hướng giải quyết thực trạng đường hư hỏng, xuông cấp tại địa bàn phường Hoàng Mai, ông Vũ Xuân Lượng - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô Thị, cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc người dân chặn đường không cho xe tải qua lại, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, đoàn thể, lực lượng Công an về nắm bắt, trao đổi rõ cùng người dân.

Thực trạng đường xuống cấp, hư hỏng là có.

Nguyên nhân xuất phát từ việc dự án trước đây đã phải điều chỉnh cắt giảm tuyến đường do chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng quá lớn (tính riêng chi phí bồi thường 900m đoạn này là 16 tỷ đồng trong khi chi phí phê duyệt hơn 9 tỷ đồng).

Sau khi được HĐND, UBND tỉnh cho phép điều chỉnh, UBND thị xã Hoàng Mai (trước sắp xếp) đã bố trí kinh phí 4 đồng hỗ trợ UBND xã Quỳnh Trang cũ triển khai đầu tư dự án.

Tuy nhiên, do thời gian quy trình thủ tục đầu tư không đủ do trong quá trình sắp xếp chính quyền 2 cấp nên chưa kịp triển khai.

Người dân khối 25,26 phường Hoàng Mai sẽ sớm có đường mới đảm bảo an toàn, mỹ quan.

Hiện nay, UBND phường Hoàng Mai đã tổ chức khảo sát, lên phương án thiết kế cân đối theo nguồn kinh phí UBND thị xã Hoàng Mai (trước sắp xếp) đã phân bổ để triển khai thủ tục hồ sơ đầu tư xây dựng tuyến đường.

Phấn đấu thi công hoàn thành cơ bản tuyến đường dịp lễ Giáng Sinh năm 2025 để nhân dân đi lại thuận tiện - ông Vũ Xuân Lượng cho biết thêm.

Được biết, sau khi đại diện phường Hoàng Mai về làm việc, tuyên truyền cùng sự vào cuộc của Báo Pháp luật Việt Nam, người dân các khối 25,26 đã dừng hẳn việc chặn xe.

Người dân hy vọng chính quyền phường Hoàng Mai sẽ thực hiện sớm dự án làm đường cho người dân an tâm.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn