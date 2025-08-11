Độc đáo ruộng bậc thang Bản Phùng

Những thửa ruộng uốn lượn, xếp tầng lên nhau như những nấc thang khổng lồ vươn tới trời xanh. Chính vẻ đẹp này đã giúp Bản Phùng được công nhận là Di tích quốc gia Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì và trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng. (Ảnh: Định Đặng).