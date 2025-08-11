Độc đáo ruộng bậc thang Bản Phùng

Cảnh đẹp ấn tượng mùa lúa xanh ở Bản Phùng. (Ảnh: Định Đặng).
Bản Phùng (Hoàng Su Phì, Tuyên Quang), một trong những điểm đến hấp dẫn, đặc biệt đối với những người yêu thích vẻ đẹp của ruộng bậc thang. (Ảnh: Định Đặng).
Ruộng bậc thang ở Bản Phùng không chỉ có diện tích rộng lớn mà còn nằm trên những sườn đồi dốc đứng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng ấn tượng. (Ảnh: Định Đặng).
Những thửa ruộng uốn lượn, xếp tầng lên nhau như những nấc thang khổng lồ vươn tới trời xanh. Chính vẻ đẹp này đã giúp Bản Phùng được công nhận là Di tích quốc gia Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì và trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng. (Ảnh: Định Đặng).
Mỗi mùa, Bản Phùng lại khoác lên mình một tấm áo mới, mang đến những trải nghiệm khác nhau cho du khách. (Ảnh: Định Đặng).
Mùa lúa xanh (khoảng tháng 7 - 8), những thửa ruộng được phủ một màu xanh non mơn mởn, trải dài bất tận, mang lại cảm giác bình yên và tươi mới. (Ảnh: Định Đặng).
Bản Phùng, với vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ và những giá trị văn hóa truyền thống, điểm đến không thể bỏ qua trên hành trình khám phá Tuyên Quang. (Ảnh: Định Đặng).
Tác giả: Thiệu Vũ - Đức Hạnh
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn