Nghệ An: Tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt 8,24%, đứng đầu tiểu vùng Bắc Trung Bộ

Phiên thẩm tra của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2025.

Đây là số liệu chính thức được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Theo công bố của Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm ước đạt 8,24%, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; thứ 12/34 tỉnh, thành phố sau khi sắp xếp, thứ nhất tiểu vùng Bắc Trung Bộ.

Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4,48%, khu vực công nghiệp-xây dựng ước tăng 13,45%, riêng công nghiệp ước tăng 14,42%; khu vực dịch vụ ước tăng 6,72%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 5,59%.

Sản xuất tôn cuộn ở Nhà máy tôn Hoa Sen Nghệ An.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2025 ước thực hiện 13.890 tỷ đồng, đạt 78,4% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 13.001 tỷ đồng (đạt 81,2% dự toán, tăng 15,4% so với cùng kỳ); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 870 tỷ đồng (đạt 53,4% dự toán, tăng 4,3% so với cùng kỳ).

Tính đến ngày 30/6/2025, kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã giải ngân hơn 3.907 tỷ đồng, đạt 43,09% so với kế hoạch vốn đã giao chi tiết và đạt 39,06% so với tổng kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (38,52%). Một số nguồn vốn đạt khá như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (75,23%), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân (48,08%)…

Sản xuất tại các nhà máy may xuất khẩu Nghệ An hoạt động ổn định.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng khá nhưng vẫn chưa đạt kịch bản đề ra (9,25%) tạo áp lực lên việc hoàn thành kịch bản tăng trưởng các quý còn lại, việc phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 đạt 10,5% như Chính phủ giao vẫn còn nhiều thách thức.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn còn chậm, nhất là công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn chính, còn gặp khó khăn, vướng mắc; giải ngân vốn đầu tư công một số nguồn vốn còn chậm, còn 11 ngành, lĩnh vực giải ngân dưới mức bình quân.

Tác giả: Thành Châu

Nguồn tin: nhandan.vn