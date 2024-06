Thấy gì khi IIP Nghệ An tăng trưởng mức 2 con số?

Tháng 5/2024, IIP Nghệ An tăng 2 con số do các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn đẩy mạnh tái sản xuất, mở rộng quy mô; chưa kể có thêm dự án mới được triển khai đi vào hoạt động

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số ngành hàng có sản lượng sản xuất giảm mạnh cũng mang đến không ít lo ngại. Và nếu tình hình này tiếp tục kéo dài sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu tăng trưởng của ngành công nghiệp Nghệ An trong thời gian tới.

Đẩy mạnh tái sản xuất

Theo ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, do tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và bất ổn nhưng các cấp, ngành, các địa phương đã bám sát tình hình biến động của thế giới và trong nước để có những giải pháp ứng phó linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Do đó, kết quả sản xuất công nghiệp chuyển biến tích cực, tạo đà cho các doanh nghiệp phục hồi, đẩy mạnh tái sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh.

Số liệu thống kê cho thấy rõ điều đó khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2024 tăng 13,15% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 31,62%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,04%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 9,65%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 3,47%.

Tháng 5 cũng ghi nhận tín hiệu tích cực từ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn khi có sự phục hồi, đẩy mạnh tái sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh; nhiều dự án mới được triển khai đi vào hoạt động, sản phẩm sản xuất gia tăng so với cùng kỳ năm trước, điển hình như: Hạt phụ gia Taical, linh kiện điện tử, linh kiện phụ tùng ô tô, module pin năng lượng mặt trời, giày da.

Doanh nghiệp ngành dệt may ở Nghệ An đón nhận nhiều tín hiệu vui khi có thêm nhiều đơn hàng lớn từ các đối tác nước ngoài

Một số sản phẩm sản xuất có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, bao gồm: Vỏ bào, dăm gỗ ước đạt 28,7 nghìn tấn, tăng gấp 2,8 lần; Tai nghe không nối với micro ước đạt 4,6 triệu cái, tăng gấp 2,3 lần; Đá xây dựng ước đạt 473,9 nghìn m3, tăng 98,07%; Dịch vụ sản xuất dây cáp điện ước đạt 641,0 tỷ đồng, tăng 95,95%; Đá chế biến ước đạt 99,9 nghìn m3, tăng 53,51%; Bê tông tươi ước đạt 47.355 m3, tăng 37,11%; Sợi ước đạt 1 nghìn tấn, tăng 28,21%; Bia đóng lon ước đạt 8,6 triệu lít; tăng 26,38%;…

Một số chuyên gia phân tích, những số liệu đầy lạc quan vừa nêu trên cho thấy xu hướng phục hồi kinh tế của tỉnh Nghệ An đã bắt đầu thể hiện rõ nét hơn. Bởi, đơn giản nếu chỉ so sánh trong 3 tháng đầu năm 2024, mức tăng của IIP Nghệ An chỉ đạt trung bình 8,07% thì liên tiếp trong 2 tháng sau đó IIP tỉnh này đã đạt mức tăng lên đến 2 con số, cụ thể tháng 4 tăng 11,23% và tháng 5 tăng 13,15%.

Liên quan đến nội dung trên, qua trao đổi với ông Trần Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Hưng và được ông cho hay: Đối với ngành dệt may ở Nghệ An nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ nói chung trong giai đoạn hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp dệt may lớn đều đã bắt đầu ổn định sản xuất trở lại.

“Từ Quý I/2024, khi nền kinh tế thị trường đã bắt đầu phục hồi thì ngành may mặc cũng có thêm nhiều tín hiệu khởi sắc. Nhiều khách hàng chủ động tìm đến các nhà máy để đặt hàng, đặc biệt là những nhà máy lớn như Tập đoàn An Hưng thì từ đầu năm 2024 đến nay đã tiếp đón hàng chục đoàn khách lớn nhỏ đến tham quan, đánh giá nhà máy và trao đổi để ký kết các đơn hàng lớn sản xuất từ tháng 4/2024” – ông Dũng thông tin.

Vẫn còn những nỗi lo ngại

Tuy nhiên, nếu như nhìn nhận tổng thể chung thì bức tranh công nghiệp tỉnh này vẫn còn vướng một số mảng màu tối và cần có thêm những giải pháp tối ưu để cải thiện. Cụ thể, ở chiều hướng ngược lại, chỉ số IIP tháng 5/2024 của một số ngành hàng khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận kết quả không mấy khả quan khi sản lượng sản xuất bị sụt giảm nghiêm trọng.

Điển hình như: Nước mắm ước đạt 11,9 triệu lít, giảm 59,82%; Ống thép Hoa Sen ước đạt 1,8 nghìn tấn, giảm 40,85%; Thùng carton ước đạt 1,5 triệu chiếc, giảm 24,95%; Loa BSE ước đạt 4,6 triệu cái, giảm 14,24%; Thức ăn gia súc ước đạt 14,7 nghìn tấn, giảm 5,58%; Nước máy ước đạt 2,8 triệu m3, giảm 5,88%; Phân bón hóa học NPK ước đạt 5,0 nghìn tấn, giảm 2,44%; Sữa chua ước đạt 4,9 nghìn tấn, giảm 2,05%.

Về nguyên nhân, đại diện ngành Thống kê Nghệ An phân tích, hiện doanh nghiệp ở những nhóm ngành này đang cùng một lúc chịu nhiều khó khăn như: Thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, nguyên liệu đầu vào khan hiếm, giá cả nguyên vật liệu tăng cao… Chưa kể, một số sản phẩm khác do đơn hàng xuất khẩu giảm dẫn đến lượng hàng tồn kho lớn.

Qua tìm hiểu được biết, năm 2024, tỉnh Nghệ An xác định là năm “Tăng tốc, bứt phá và về đích” để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Trong đó, tỉnh Nghệ An xác định, phát triển sản xuất công nghiệp sẽ là một trong những yếu tố quan trọng làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bởi vậy, để đạt được mục tiêu tốc độ tăng trưởng công nghiệp đề ra, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Cụ thể, tham mưu, thực hiện kế hoạch Tổ công tác thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp nắm bắt khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

Công ty CP Vilaconic đang hoàn thiện dự án nhà kho logistics tại Cửa Lò - 1 cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô của công ty

Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và các thiết bị chính xác Goetek giai đoạn 2 mở rộng lên 500 triệu USD; Dự án sản xuất dây cáp điện Việt Á; Dự án sản xuất linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô Juteng; Nhà máy sản xuất gỗ MDF Nghệ An,... Phát huy tối đa nguồn lực, lồng ghép các chương trình nguồn vốn để đầu tư phát triển lưới điện nông thôn, tổ chức quản lý vận hành đảm bảo an toàn cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa...

Mặt khác, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải, các sở, ngành có liên quan của tỉnh Nghệ An cũng sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với nhau, thực hiện việc khai thác tối đa năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường để đáp ứng các sản phẩm phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển của trung ương và địa phương để thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; đẩy mạnh xúc tiên thương mại, xúc tiến xuất khẩu và thông tin thị trường; kết nối thị trường tiêu thụ; đáp ứng nhu cầu năng lượng điện ổn định phục vụ sản xuất…

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn