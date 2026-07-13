Nghệ An: Tặng nhà tình nghĩa cho hộ giáo dân có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều năm qua, gia đình bà Trần Thị Liên phải sinh sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện để sửa chữa, xây mới. Trước hoàn cảnh đó, Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ 150 triệu đồng, giúp gia đình bà xây dựng ngôi nhà mới kiên cố, khang trang hơn.

Trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây nhà ở tặng gia đình bà Trần Thị Liên

Thay mặt Đoàn công tác Công an tỉnh, đại diện Lãnh đạo Phòng Công tác chính trị nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, thể hiện sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền xã Quỳnh Sơn và Công an xã tiếp tục quan tâm giúp đỡ, hoàn thành xây dựng nhà ở đúng tiến độ.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây nhà

Trong dịp này, Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ xây dựng 03 căn Nhà nghĩa tình đồng đội đối với cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn và Nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ, góp phần giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác và động viên người dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững.

Đại diện Phòng Công tác chính trị phát biểu

Bà Trần Thị Liên phát biểu tại buổi lễ

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn