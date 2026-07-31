Nghệ An: Trao hỗ trợ thân nhân lao động tử vong ở nước ngoài

Đại diện Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước và Đoàn công tác trao hỗ trợ đến thân nhân anh Trần Văn Quân.

Ông Trần Văn Trì là bố anh Trần Văn Quân (sinh năm 2005), lao động làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) thời hạn 36 tháng.

Theo thông tin từ gia đình, anh Trần Văn Quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự hồi đầu năm và lập gia đình hồi tháng 4/2026. Hai tháng sau ngày cưới, anh quyết định đi làm việc ở nước ngoài.

Ngày 28/6, anh Quân không may qua đời do đột quỵ, khi vừa xuất cảnh được 13 ngày.

Ông Trần Văn Trì chia sẻ, sự ra đi đột ngột của con trai khi làm việc ở nước ngoài là nỗi đau quá lớn đối với gia đình ông. Trong quá trình đưa hài cốt của anh Quân trở về, gia đình đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và các tổ chức thiện nguyện.

"Gia đình hết sức xúc động khi được đón nhận sự động viên, chia sẻ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước cùng các cơ quan, đơn vị", ông Trì bộc bạch.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, khoản hỗ trợ này không chỉ là nguồn động viên tinh thần, vật chất nhằm chia sẻ nỗi đau và mất mát của thân nhân lao động không may gặp rủi ro, qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi và chính sách an sinh khi tham gia chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đại diện lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước mong muốn thân nhân lao động sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn