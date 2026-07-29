Đồng chí Đại tá Phạm Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

Đồng chí Đại tá Phạm Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao biểu trưng tặng 64 bộ giường tầng trị giá 180 triệu đồng cho Trung tâm Công tác xã hội

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời và nuôi dưỡng tập trung trẻ bị bỏ rơi, mồ côi, lang thang cơ nhỡ, người già cô đơn và đối tượng đặc biệt khác.

Đại diện Lãnh đạo, chỉ huy Phòng Hậu cần trao biểu trưng tặng 128 bộ chăn, ga, màn, chiếu trị giá 70 triệu đồng cho Trung tâm

Tại buổi thăm, tặng quà, đồng chí Đại tá Phạm Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Trung tâm Công tác xã hội tỉnh nhiều thiết bị, vật dụng thiết yếu bao gồm 64 bộ giường tầng; 128 bộ chiếu, chăn, ga, màn với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Toàn cảnh buổi lễ

Tác giả: Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn