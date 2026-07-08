Nghệ An: Khởi công nhà tình nghĩa tặng cán bộ Công an

Toàn cảnh buổi lễ

Thượng tá Nguyễn Tất Thắng, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị Công an Nghệ An phát biểu tại buổi lễ

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, những năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” không chỉ tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội mà còn lan tỏa sâu rộng những giá trị nhân văn thông qua hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hỗ trợ kinh phí cho gia đình đồng chí Hà Văn Tài

Đại úy Hà Văn Tài phát biểu tại buổi lễ

Đại úy Hà Văn Tài có hoàn cảnh khó khăn, sau khi lập gia đình, do điều kiện kinh tế hạn hẹp, vợ chồng vẫn chưa có nơi ở ổn định, con đang nhỏ và sức khỏe yếu. Trước hoàn cảnh đó, Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ tổng kinh phí 150 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình đồng chí Tài.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng

Thay mặt gia đình, Đại úy Hà Văn Tài xúc động gửi lời cảm ơn tới Công an tỉnh Nghệ An cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ gia đình. Đây là nguồn động viên to lớn đối với bản thân và gia đình, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Quỳnh Trang - Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn