Công an xã Anh Sơn Đông thăm hỏi, tặng quà tri ân gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh nhân dịp 27/7

Đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của tuổi trẻ Công an xã Anh Sơn Đông đối với những gia đình chính sách, người có công với Cách mạng.

Thăm hỏi, tặng quà thương, bệnh binh

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho đoàn viên, thanh niên; đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an xã Anh Sơn Đông trong công tác an sinh xã hội.

Hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời là dịp để Công an xã lắng nghe những câu chuyện chiến đấu hào hùng, gian khổ nhưng đầy vinh quang, từ đó ra sức thi đua học tập, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn