Tham quan mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu tại Nghệ An

Theo đó, các đại biểu gồm lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo Công an các đơn, vị địa phương trên toàn quốc đã chia thành 2 đoàn công tác tham quan tại Công an các phường Trường Thi, Hà Huy Tập (TP Vinh) và Nghi Hòa, Nghi Thu (Thị xã Cửa Lò).

Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Được biết, thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an và thực hiện quan điểm chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng: “Xóm, làng mạnh thì xã mạnh; xã mạnh thì huyện mạnh; huyện mạnh thì tỉnh mạnh; tỉnh mạnh thì đất nước mới phát triển và hùng cường”; đồng thời, với quyết tâm chính trị cao nhất là xây dựng Công an Nghệ An thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chú trọng và tập trung xây dựng lực lượng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, với mục tiêu phải ngày càng “Tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng và phải hết lòng vì hạnh phúc của nhân dân” là một trong những trọng tâm đột phá.

Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Công an Nghệ An đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu là trọng tâm đột phá. Năm 2021, mặc dù Bộ mới có chủ trương và giao Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm nhưng Công an Nghệ An đã chủ động đăng ký và xây dựng điểm tại 2 đơn vị là Công an phường Hà Huy Tập của thành phố Vinh và Công an phường Hòa Hiếu của thị xã Thái Hòa. Năm 2023, Bộ giao Công an cấp tỉnh xây dựng thí điểm 1 đơn vị thì Công an Nghệ An với lộ trình thực hiện đã đăng ký xây dựng 16 Công an phường, gấp 16 lần chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Các đại biểu tham quan mô hình camera cộng đồng tại Công an phường Hà Huy Tập.

Đến nay, 16/16 Công an phường cơ bản hoàn thành 21/22 tiêu chí; chỉ còn 1 tiêu chí về xếp loại thi đua đối với Đảng ủy, UBND phường. Về công tác bảo đảm an ninh, trật tự thì thực sự bình yên; tội phạm hình sự giảm sâu; tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, kinh tế, môi trường; tai nạn giao thông, cháy nổ được kìm giữ và làm giảm. Chất lượng cán bộ Công an phường được nâng lên rõ rệt từ ý thức, trách nhiệm, lễ tiết, tác phong đến hiệu quả công việc chuyên môn.

Đoàn công tác tặng quà lưu niệm Công an phường Hà Huy Tập.

Qua tham quan, tìm hiểu thực tế và nghe chỉ huy Công an các phường báo cáo kết quả sau 1 năm triển khai xây dựng, các đại biểu đã tiếp thu những cách làm hay, những nét sáng tạo, nổi bật trong quá trình xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu.

Đoàn công tác tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An).

Cùng ngày, Đoàn công tác do Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an dẫn đầu đã dâng hương, dâng hoa tại Khu di tịch lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: cand.com.vn