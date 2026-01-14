Nghệ An “siết” tiến độ, không để kéo dài tồn tại giải phóng mặt bằng cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu các xã, phường khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan, tập trung quyết toán dứt điểm các nội dung còn tồn tại trong quý I/2026

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức cuộc họp rà soát tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và quyết toán hoàn thành Dự án cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Rà soát toàn diện các nội dung chưa quyết toán

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, phân đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu được khởi công tháng 6/2019 và hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác ngày 01/9/2023. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, đến nay vẫn còn một số nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyết toán giải phóng mặt bằng chưa được xử lý dứt điểm.

Theo báo cáo tại cuộc họp, các địa bàn Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành (đơn vị hành chính cũ) đã hoàn thành quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 30/6/2025. Phường Hoàng Mai đã quyết toán hoàn thành đợt 1 với tổng kinh phí 313,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn tất quyết toán, gồm: Khu tái định cư tại xã Quỳnh Vinh (đơn vị hành chính cũ) với số tiền 48 tỷ đồng; khu tái định cư tại xã Quỳnh Trang (đơn vị hành chính cũ) 9 tỷ đồng; chi phí di dời đường dây điện phục vụ giải phóng mặt bằng tại các khu tái định cư và trên tuyến với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Các nội dung này dự kiến hoàn thành quyết toán trong tháng 1/2026.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An Nguyễn Đức An cho biết những khó khăn, vướng mắc của các địa phương đã được Sở phối hợp với Ban QLDA đường sắt báo cáo Bộ Xây dựng nghiên cứu giải quyết

Một số tồn tại cụ thể tiếp tục được các địa phương báo cáo. Tại xã Quỳnh Văn, hạng mục di dời đường dây điện 220 kV đến nay chưa được quyết toán hoàn thành. Trên địa bàn xã Quỳnh Tân (đơn vị hành chính cũ), còn 10 hộ dân tại thôn 6 và thôn 7 bị ảnh hưởng do dự án phải thu hồi đất bổ sung. Năm 2023, chính quyền địa phương đã vận động các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, song đến nay vẫn chưa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và chưa chi trả tiền đền bù theo quy định.

Tại xã Quỳnh Sơn, còn tồn tại vướng mắc liên quan đến diện tích đất nhỏ hẹp sau thu hồi, chi phí đường điện dân sinh chưa được chi trả. Trong quá trình thi công, có 03 hộ dân bị ảnh hưởng đến nhà ở; hồ sơ đền bù đã được lập nhưng 02 hộ chưa nhận tiền do cho rằng mức bồi thường chưa tương xứng với thiệt hại thực tế, 01 hộ còn lại chưa được chi trả.

Xã Quảng Châu còn một khoản kinh phí bồi thường phát sinh sau khi được UBND địa bàn Diễn Châu (đơn vị hành chính cũ) phê duyệt và bàn giao lại cho xã, với số tiền 22.647.000 đồng; đến nay địa phương đã hoàn tất việc chi trả cho hộ dân.

Tại xã Hùng Châu, vẫn còn 03 hộ gia đình, cá nhân chưa được lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích bị ảnh hưởng khi xây dựng tuyến đường gom tại vị trí cầu vượt Quốc lộ 48 qua khu vực Diễn Đoài (đơn vị hành chính cũ).

Yêu cầu hoàn thành dứt điểm trong quý I/2026

Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phạm vi đường quay đầu xe quá tải thuộc hạng mục hệ thống giám sát, điều hành giao thông tại 03 nút giao Quỳnh Vinh, Quỳnh Mỹ và Diễn Cát (nay thuộc phường Hoàng Mai, xã Quỳnh Sơn và xã Minh Châu), phương án đã được Ban Quản lý dự án 6 (nay là Ban Quản lý dự án Đường sắt) phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-BQLDA6 ngày 12/12/2024. Cọc giải phóng mặt bằng đã được bàn giao cho các địa phương từ tháng 4/2025.

Hiện phường Hoàng Mai và xã Minh Châu đã hoàn thành phê duyệt trích lục, trích đo. Riêng xã Quỳnh Sơn đang trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, phê duyệt. UBND phường Hoàng Mai đang tổ chức kiểm kê, kiểm đếm, áp giá để hoàn thiện và công khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; các địa bàn còn lại chưa triển khai kiểm đếm, lập phương án theo yêu cầu.

Toàn cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu các xã, phường khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan, tập trung quyết toán dứt điểm các nội dung còn tồn tại trong quý I/2026. Đồng thời nhấn mạnh việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng cam kết, tuyệt đối không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Đối với 3 nút giao quay đầu xe, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã, phường hoàn thiện thủ tục, phê duyệt dứt điểm phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành vào đầu tháng 2/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý dự án Đường sắt phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; chủ động bố trí kinh phí để kịp thời chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, phối hợp với các nhà thầu và đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các trường hợp nhà ở bị nứt nẻ tại xã Quỳnh Sơn nhưng chưa nhận tiền bồi thường, cũng như rà soát, khắc phục chất lượng các tuyến đường gom, bảo đảm đủ điều kiện bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác lâu dài.

Tác giả: Nguyễn Thuấn

Nguồn tin: vneconomy.vn