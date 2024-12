Nghệ An: Gần 340 tỷ làm trạm dừng nghỉ trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, vận hành từ tháng 1/2026

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50 km, đi qua hai tỉnh Thanh Hóa (khoảng 6,5 km) và Nghệ An (43,5 km), tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng, được thông tuyến hồi tháng 9/2023. Trong giai đoạn phân kỳ, tuyến đường gồm 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ nâng quy mô lên 6 làn xe, nền đường rộng khoảng 32 m, vận tốc thiết kế 100 - 120 km/h. Sau khi hoàn thành cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, thời gian đi từ Nghệ An ra Thanh Hóa từ 3 giờ đồng hồ sẽ rút xuống chỉ 1,5 giờ đồng hồ. Còn thời gian từ Hà Nội vào Vinh (Nghệ An) chỉ còn 3 tiếng rưỡi.