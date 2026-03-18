Lãnh 17 năm tù vì mạo danh phó giám đốc công an tỉnh, lừa dì ruột hơn 3,5 tỉ đồng

Bị cáo Lê Quốc Thiện tại phiên tòa xét xử - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chiều 10-3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Thiện (24 tuổi, ngụ xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp) 17 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Lê Quốc Thiện là cháu ruột của chị Nguyễn Thị Hồng X. (29 tuổi, ngụ xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên Thiện đã nói dối với chị X. là đang công tác ở Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp), nếu xin được vào biên chế sẽ được lương cao nên nhờ chị X. chuyển tiền về cho Thiện mượn để giải quyết vụ việc.

Thiện vào các trang cho thuê tài khoản Zalo trên mạng xã hội để thuê 3 tài khoản Zalo, giả danh các lãnh đạo công an tỉnh, trong đó có đại tá Nguyễn Văn Lộc - Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang để kết bạn Zalo với chị X..

Thiện mạo danh đại tá Lộc nói với chị X. là Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đang thanh lý 4 xe ô tô các loại để chị X. mua và được chị X. đồng ý.

Sau khi đưa ra nhiều lý do như trên, từ tháng 11-2023 đến tháng 7-2024 chị X. đã chuyển cho Thiện số tiền hơn 3,5 tỉ đồng. Đến tháng 8-2024, chị X. phát hiện Thiện có hành vi lừa đảo nên gởi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Hành vi của Lê Quốc Thiện là đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an ở địa phương.

Tác giả: HOÀI THƯƠNG - VĂN NƠI

Nguồn tin: tuoitre.vn