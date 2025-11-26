Nghệ An: Sẽ sớm sửa chữa các cụm đèn tín hiệu giao thông hư hỏng

Cụm đèn tín hiệu giao thông tại ngã 4 xã Nam Giang (cũ) bị hư hỏng.

Từ nhiều ngày nay, cụm đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã 4 Vân Diên (nay thuộc xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) bị hư hỏng. Ngã tư là nút giao có lưu lượng phương tiện qua lại tấp nập cả ngày lẫn đêm, vậy nên cụm đèn tín hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trước tình trạng cụm đèn không hoạt động, phương tiện “mạnh ai nấy đi” tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Theo người dân địa phương, cụm đèn này hư hỏng từ rất lâu. Sau cơn bão số 10 thì ngừng hoạt động. Từ khi đèn hỏng, việc đi lại qua đoạn này rất lộn xộn. Đã có 1 số vụ tai nạn xảy ra. Tôi mong đơn vị quản lý kiểm tra, sớm sửa chữa để mọi người qua lại an toàn.

Tương tự, cụm đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư xã Nam Giang (cũ), nơi giao nhau giữa tuyến đường chính và đường liên xã cụm đèn tín hiệu cũng đã "ngủ quên" nhiều ngày nay. "Cụm đèn này hỏng từ lâu mà không thấy ai đến khắc phục, sửa chữa. Đây là khu vực cạnh chợ Sáo, có rất nhiều người thường xuyên qua lại nên nguy cơ tai nạn luôn thường trực". Ông Nguyễn Văn D. lo lắng.

Trên tuyến đường N5 (Quốc lộ 7C) có hàng loạt điểm đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng. Từ việc sáng chậm chờn, hư hỏng 1 đèn, cháy đèn đến gãy cột diễn ra trong thời gian dài vừa qua. Cụ thể, tại khu vực giao cắt giữa Quốc lộ 48E và đường N5 thuộc địa phận xã Thần Lĩnh (Nghệ An), hệ thống đèn ở đây bị hư hỏng toàn bộ.

UBND xã Thần Lĩnh đã báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh để khắc phục sửa chữa. Đến ngày 24/11, cụm đèn này mới được khắc phục sau gần 2 tháng "ngủ quên".

Trước thực trạng trên, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An. Theo cơ quan này, hiện nay, đã có kế hoạch sửa chữa khẩn cấp trong thời gian tới đối với các vị trí đèn tín hiệu hư hỏng. Theo đó, nguồn kinh phí được cấp là khoảng 4 tỷ để khắc phục, sửa chữa.

“Tại một số điểm tiềm ẩn nguy cơ cao, chúng tôi đã cho sửa chữa các hỏng hóc thông thường. Trong tháng này, Ban sẽ phối hợp với các đơn vị có chức năng sửa chữa, bảo trì đảm bảo để tiến hành khắc phục” Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cho biết.

