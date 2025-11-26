Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An sáng nay 26/11 cho hay cơ quan này vừa ban hành kế hoạch về việc điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền đến công tác tại các xã còn thiếu.

Động thái nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác cho cấp xã, nhất là các xã vùng miền núi; khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ, đặc biệt tại các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn sâu như: Quy hoạch, xây dựng, kiến trúc, giao thông, quản lý đất đai...

"Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm gắn với năng lực, kinh nghiệm công tác, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực. Việc luân chuyển, điều động, biệt phái bảo đảm không để trống lĩnh vực; đồng thời tăng cường cho các cơ quan, đơn vị mà năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp" - kế hoạch chỉ rõ.

Nghệ An đang biệt phái cán bộ tăng cường cho cấp xã

Đối tượng điều động, biệt phái là cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đủ điều kiện có tên trong danh sách đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.

UBND tỉnh Nghệ An giao các xã, phường còn thiếu cán bộ, công chức tiếp tục rà soát tổng thể thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền (đợt 2) để đề xuất số lượng, vị trí việc làm cần điều động, biệt phái để thực hiện nhiệm vụ gửi UBND tỉnh qua Sở Nội vụ; hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

Đối với các xã, phường thừa cán bộ, công chức tiếp tục thực hiện rà soát, lập danh sách (đợt 2) cán bộ, công chức theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gửi UBND tỉnh qua Sở Nội vụ để thực hiện quy trình điều động, biệt phái về các xã còn thiếu cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

Các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh nghiêm túc thực hiện việc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức để điều động, biệt phái tăng cường cho cấp xã, nhất là nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực mà hiện các xã còn thiếu gửi UBND tỉnh qua Sở Nội vụ. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2025. Sở Nội vụ hoàn thành việc điều động, biệt phái trước ngày 31/12/2025.

Trước đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An có công văn đề nghị triển khai để cán bộ, công chức, viên chức đăng ký nguyện vọng luân chuyển, điều động đi tăng cường công tác ở cơ sở.

Đối tượng đăng ký theo thứ tự ưu tiên: Trưởng phòng và tương đương - Phó Trưởng phòng và tương đương - Chuyên viên, viên chức thuộc sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.

Cán bộ, công chức khi về công tác tại cấp xã sẽ được bố trí vào các chức danh: Trưởng, Phó Trưởng các phòng, ban và tương đương các xã, phường.

UBND tỉnh Nghệ An ngày 14/8 có công văn gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh yêu cầu lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ, công chức trong biên chế của cơ quan, đơn vị để điều động, biệt phái, tăng cường về các xã có khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ. Địa phương yêu cầu ưu tiên các lĩnh vực về quản lý đất đai, tài chính, môi trường, xây dựng, công nghệ thông tin, trung tâm hành chính công.

Sở Nội vụ Nghệ An được giao phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy địa phương rà soát, thực hiện quy trình, ban hành quyết định điều động, tiếp nhận theo phân cấp, thẩm quyền được giao; thực hiện quy trình, ban hành quyết định điều động, biệt phái cán bộ công chức từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh về các xã, phường; từ xã, phường này sang xã, phường khác; tiếp nhận viên chức và các đối tượng khác theo quy định vào làm công chức khối chính quyền cấp xã.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn