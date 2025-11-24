Nghệ An: Chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý rừng nhờ Đề án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp

Hội nghị đã đánh giá kết quả sau 06 năm thực hiện Đề án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp; chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc đồng thời tham vấn nội dung Đề án phát triển lâm nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026–2030 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt khai mạc hội nghị

Toàn tỉnh cấp mới và cấp đổi 18.694 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bạch Quốc Dũng báo cáo kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2025

Thực hiện Đề án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp giai đoạn 2018-2025, tính đến nay, toàn tỉnh đã giao 202.049,31 ha rừng/265.771 ha, đạt 76,02% mục tiêu Đề án được duyệt. Đây là kết quả nổi bật thể hiện quyết tâm cao của tỉnh.

Khoảng 27.339 hộ gia đình và 468 cộng đồng trên địa bàn 53 xã đã được giao đất, giao rừng cùng với việc cấp mới và cấp đổi 18.694 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.

Việc giao rừng giúp hộ gia đình và cộng đồng phối hợp tích cực với chính quyền địa phương trong tuần tra, bảo vệ rừng. Nhận thức của người dân được nâng cao, đặc biệt trong việc giữ rừng tự nhiên và hạn chế khai thác trái phép. Số vụ vi phạm lâm luật đã giảm mạnh từ 902 vụ (năm 2018) xuống còn 462 vụ (năm 2024).

Đến thời điểm này, Nghệ An có tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,01%

Người dân chủ động hơn trong khoanh nuôi, chăm sóc và phục hồi rừng với nhiều diện tích rừng tự nhiên tái sinh tốt. Độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đã tăng từ 58,0% năm 2018 lên 59,01% năm 2024, cao hơn mức trung bình cả nước.

Người dân và cộng đồng đã được tiếp cận các chính sách hỗ trợ như chi trả dịch vụ môi trường rừng (ERPA), góp phần giảm nghèo bền vững.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Danh Hùng báo cáo nội dung cơ bản của dự thảo Đề án phát triển lâm nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026–2030 và những năm tiếp theo

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, việc giao rừng cho cộng đồng còn có ý nghĩa quan trọng trong việc lưu giữ và bảo tồn văn hóa, tri thức bản địa, góp phần ổn định xã hội, an ninh, quốc phòng.

Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Tương Dương Nguyễn Hải Âu chia sẻ bài học kinh nghiệm trong thực hiện giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng

Lãnh đạo UBND xã Thông Thụ chia sẻ về vai trò của Chính quyền địa phương trong công tác phối hợp liên ngành để triển khai thực hiện Đề án giao rừng

Ông Nguyễn Tiến Lâm – Phó Chủ tịch hiệp hội Chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ Nghệ An góp ý vào dự thảo Đề án phát triển lâm nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026–2030 và những năm tiếp theo

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn, nhìn nhận công tác giao rừng giai đoạn 2018 - 2024, vẫn còn một số tồn tại. Cụ thể, tiến độ chưa đạt yêu cầu, mới hoàn thành 76,02%; nhiều địa phương chưa triển khai được do diện tích nhỏ lẻ, manh mún, rời rạc. Ranh giới thực địa và hồ sơ pháp lý còn nhiều sai lệch, chồng lấn; một số trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mua bán, chuyển nhượng trao tay, thế chấp gây khó khăn trong xử lý. Còn hơn 170.000 ha chưa giao cho chủ rừng quản lý.

Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý dứt điểm tồn tại trong triển khai Đề án

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của ngành Nông nghiệp và Môi trường; sự vào cuộc tích cực của chính quyền cơ sở; sự tham gia trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong quá trình triển khai Đề án.

Để triển khai hiệu quả công tác giao đất, giao rừng; đồng thời hoàn thiện Đề án phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2026–2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý dứt điểm tồn tại. Trong đó, cần rà soát toàn bộ diện tích chưa giao, chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; lập kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, giao đất, cho thuê đất hàng năm theo quy định. Kiên quyết xử lý các trường hợp chồng lấn, sai ranh giới, sử dụng đất sai mục đích. Đồng thời, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập giữa Luật Đất đai và Luật Lâm nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý sau giao đất, phát huy vai trò cộng đồng. Trong đó, cần quan tâm, phát triển, củng cố các Tổ, đội bảo vệ rừng và nhân rộng mô hình sinh kế dưới tán rừng; xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số như viễn thám, cơ sở dữ liệu diễn biến rừng, hệ thống cảnh báo cháy để nâng cao hiệu quả giám sát tài nguyên rừng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần bám sát chủ trương phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và mục tiêu Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ưu tiên nâng cao chất lượng rừng tự nhiên; mở rộng diện tích rừng có Chứng chỉ quản lý rừng bền vững; phát triển rừng trồng gỗ lớn và tái cơ cấu ngành chế biến gỗ theo hướng giá trị gia tăng cao... để xây dựng và triển khai Đề án Phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2026–2030 hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phát triển lâm nghiệp bền vững là trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn sinh kế lâu dài cho nhân dân. Đồng chí đề nghị các đơn vị phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Hướng đến kỷ niệm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết, đây là dịp để tri ân những thế hệ cán bộ lâm nghiệp, lực lượng kiểm lâm, những người dân, cộng đồng thầm lặng ngày đêm bảo vệ từng cánh rừng. Đồng thời, đây cũng là thời điểm để toàn ngành Lâm nghiệp Nghệ An khẳng định quyết tâm đổi mới, hiện đại hóa, xây dựng nền lâm nghiệp bền vững, hiệu quả và hội nhập.

