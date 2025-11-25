Nghệ An: Gọi đầu tư khu đô thị hơn 925 tỷ đồng tại xã miền núi Tân Kỳ

Trước đó, Dự án Khu đô thị phía Tây thị trấn Tân Kỳ (nay thuộc xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) từng được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vào ngày 8/1/2021 (Quyết định số 39/QĐ-UBND), đặt mục tiêu xây dựng khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kiến trúc cảnh quan.

Cụ thể, Khu đô thị tọa lạc tại xã Tân Kỳ, thuộc khu đất trước đây của xã Kỳ Sơn, với tổng diện tích 15,7 ha, quy mô dân cư dự kiến khoảng 1.200 người.

Phối cảnh Khu đô thị phía Tây thị trấn Tân Kỳ chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư thực dự án.

Theo quy hoạch, Khu đô thị phía Tây thị trấn Tân Kỳ sẽ là khu đô thị dịch vụ – thương mại kết hợp vui chơi giải trí và nhà ở, hướng tới phát triển bền vững, gần gũi môi trường sinh thái. Đây cũng là dự án trọng điểm nhằm mở rộng thị trấn, cung cấp nhà ở cấp thiết cho người dân, hình thành các khu dân cư mới, giảm quá tải dân số nội thị.

Về hiện trạng, khu đất dự án chủ yếu là đất nông nghiệp với khoảng 13,066 ha, bao gồm 4,53 ha đất trồng cây hàng năm, 8,506 ha đất trồng lúa, 0,03 ha đất nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, có khoảng 2,634 ha đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng, gồm đất ở nông thôn, đất thủy lợi và đất bằng chưa sử dụng. Tổng mức đầu tư dự án 925,8 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính Nghệ An cho biết, dự án được lựa chọn nhà đâu từ theo hình thức Đấu thầu rộng rãi. Hình thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án qua mạng.

Được biết, Dự án Khu đô thị phía Tây thị trấn Tân Kỳ là một trong những khu vực phát triển mới, kỳ vọng tạo động lực cho quá trình đô thị hóa miền núi Nghệ An, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư quan tâm tới thị trường bất động sản vùng nội địa.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn