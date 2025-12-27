Đoàn từ thiện gặp nạn ở Lào Cai, 8 người chết

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: K.L.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 27-12, trung tá Trần Mạnh Cường, trưởng Công an xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai), xác nhận một chiếc xe khách gặp tai nạn khu vực xã Bản Mù cũ sáng nay.

"Hiện lực lượng cứu hộ đang tập trung sơ cấp cứu nạn nhân. Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể sau" - ông Cường cho biết thêm.

Thông tin với phóng viên lúc 10h30, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h40 cùng ngày tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Lúc này, xe ô tô khách biển số 29B-614.06 chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Hoạ Mi, xã Phình Hồ. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn, xe tự lật.

“Đoàn có khoảng 20 người. Hậu quả 8 người chết”, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay. Hiện các lực lượng thuộc Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường cấp cứu người bị nạn và xác minh vụ việc theo quy định.

Ông Giàng A Chang, phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phình Hồ, cho biết ông đang trên đường tới hiện trường vụ tai nạn.

"Báo cáo từ anh em đến hiện tại có 8 người tử vong. Hiện các lực lượng vẫn đang cứu hộ cứu nạn, chưa thống kê được xe chở bao nhiêu người" - ông Chang nói thêm.

Tác giả: P.THẢO

Nguồn tin: tuoitre.vn

