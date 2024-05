Nghệ An sẽ “mạnh tay” xử lý doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Ảnh minh họa

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức phiên giải trình việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề từ năm 2021 đến nay.

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 6 khu công nghiệp, 22 cụm công nghiệp với hơn 395 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và 189 làng nghề. Trong đó có 10 làng nghề truyền thống và 179 làng nghề.

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã đóng góp ngân sách khoảng 4.605 tỷ đồng/năm và giải quyết việc làm cho hơn 86.517 lao động.

Giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh Nghệ An đã tổ chức triển khai nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh lao động tại hơn 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tính đến ngày 31/3/2024, có 8.881 lượt người hưởng chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với số tiền là hơn 82 tỷ đồng.

Tỉnh này có 1 triệu người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; tổng số thu quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là hơn 219 tỷ đồng...

Quang cảnh phiên giải trình

Giai đoạn 2021 – 2023, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 44 vụ tai nạn lao động làm 59 người bị nạn, trong đó có 20 người chết, 17 người bị thương nặng, 22 người bị thương nhẹ.

Trong năm 2023, qua khám bệnh và điều tra bệnh nghề nghiệp đã phát hiện 82 người lao động bị bệnh nghề nghiệp. Việc xử lý các vụ việc tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp ở một số đơn vị còn nhiều vướng mắc, khó khăn như vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Châu Tiến...

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết tính đến thời điểm này, tỉnh này đã nỗ lực, cố gắng trong công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động, hệ thống văn bản tương đối đầy đủ, tuy nhiên, vẫn còn phải nỗ lực hơn nữa mới đáp ứng được công tác an toàn vệ sinh lao động.

UBND tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện nghiêm túc hơn trong việc xử lý, xử phạt, kể cả việc đóng cửa đối với các doanh nghiệp vi phạm trong việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh tiếp tục triển khai công tác giám sát, đánh giá nội dung UBND tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai để cùng thực hiện tốt công tác này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long phát biểu

Ông Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An rà soát, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác quản lý, thanh tra an toàn, vệ sinh lao động, tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn vệ sinh lao động.

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An xử lý nghiêm và kịp thời các sai phạm để ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thêm nữa, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các ngành có liên quan khẩn trương giải quyết các vụ việc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khẩn trương thực hiện các giải pháp để hỗ trợ, giải quyết chế độ đối với những lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Tác giả: Nguyễn Thuấn - Thiên Anh

Nguồn tin: vneconomy.vn