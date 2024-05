Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà cho người lao động Nghệ An nhân dịp Tháng Công nhân

Trong tỉnh

Chiều ngày 30/5, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà cho công nhân lao động Công ty Cổ phần May Minh Anh Đô Lương và Công ty TNHH KIDO Vinh, đóng tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.