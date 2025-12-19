Nghệ An: Sắt thép gỉ sét, bùn lầy nhão nhoét trên tuyến đường Lạt – Làng Rào

Người dân ở xóm Đội Cung, xã Tân Kỳ (Nghệ An) phản ánh tình trạng tuyến đường Lạt – Làng Rào đang thi công dở dang qua địa bàn xóm thời gian gần đây, không thấy công nhân đơn vị thi công triển khai công việc khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, tình trạng sắt thép công trình bị gỉ sét, không được che chắn, bảo vệ khiến người dân lo ngại chất lượng công trình.

Tuyến đường Lạt – Làng Rào thi công dở dang, không có máy móc, công nhân làm việc, biển cảnh báo công trường ngã đổ mất tác dụng cảnh báo

Ngày 16/12, theo ghi nhận của PV, tuyến đường được đổ một lớp đá base mỏng, không thấy máy móc, công nhân thi công trên tuyến đường, hệ thống biển cảnh báo công trường bị đổ ngã mất tác dụng cảnh báo.

Tình trạng sắt thép gỉ sét mạnh khiến người dân lo ngại chất lượng công trình

Bà Thái Thị Hoàn, người dân xóm Đội Cung cho biết, khoảng vài tháng nay không thấy công nhân làm việc trên tuyến đường này nữa, khi trời mưa xuống tuyến đường như ruộng, nắng lên thì bụi mù mịt. Người dân, học sinh lội bùn đi lại rất vất vả, đá base mới chỉ được đổ tạm cách đây khoảng 1 tháng. Sắt thép dầm cầu đổi màu, gỉ sét dấy lên hình ảnh không tốt trong mắt người dân và lo ngại về chất lượng cầu sau này.

Tuyến đường có rất nhiều người dân lưu thông, sắt thép bị gỉ sét, không được che chắn bảo vệ để lại hình ảnh không tốt trong mắt người dân

Qua quan sát, tại cầu Khe Trảy các dầm cầu đã hình thành, tuy nhiên phần sắt thép lộ thiên đã bị rỉ sét, đổi màu, những thanh thép dài chưa sử dụng tới được che chắn sơ sài bằng các tấm bạt cũng đã ngả màu, gỉ sét.

Trên các dầm cầu sắt thép bị rác che phủ, ngoài ra, chiếc cầu tạm qua Khe Trảy cũng bị nghiêng về một phía, ván sắt đã bị bong bật lên.

Sắt thép để lộ thiên, rác thải bao vây, cầu tạm bị bong bật ván sắt

Ông Tô Anh Dũng, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Kỳ cho biết, tuyến đường Lạt – Làng Rào nằm trong dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông và công trình trên tuyến giao thông: Lạt - Làng Rào; Hương Sơn - Phú Sơn; Đồng Lau - Thung Mòn. Dự Dự án do huyện Tân Kỳ (cũ) làm chủ đầu tư, tuyến đường dài gần 5km.

Theo ông Dũng, hiện, chính quyền địa phương rất mong muốn đơn vị thi công sớm triển khai thực hiện để hoàn thành dự án đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ đi lại của người dân, đặc biệt là dịp Tết đang đến gần, lưu lượng người và phương tiện tăng cao.

