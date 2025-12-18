Vụ TNGT trên cao tốc, 3 người tử vong: Bệnh viện Chợ Rẫy phản hồi về chiếc xe cứu thương bốc cháy

Theo BS.CK2 Trương Thế Hiệp, đây là chiếc xe vận chuyển của đơn vị bên ngoài, có ký kết hợp đồng với Bệnh viện Chợ Rẫy về việc cho phép xe ra vào cổng bệnh viện nhằm phục vụ công tác đón - trả bệnh nhân (không phải hợp đồng khai thác dịch vụ cấp cứu chuyên môn).

Sau vụ tai nạn, 2 trường hợp đã được sơ cứu tại Bệnh viện Long Khánh - Đồng Nai, trong đó có 1 trường hợp đã được chuyển tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh nhân Võ Văn Huấn (SN 1950, ngụ Gia Lai). Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 4h15 ngày 18/12 trong tình trạng tỉnh, GCS 15 điểm, HA 90/60 mmHg, mạch 102 lần/phút.

Chiếc xe cứu thương bốc cháy trong vụ tai nạn nghiêm trọng.

Hiện tại, bệnh nhân đang được tiếp tục chăm sóc và điều trị tại Khoa Bỏng - Tạo hình với chẩn đoán: Bỏng lửa diện tích 5% độ II mặt, tứ chi. nạn nhân có bệnh nền viêm gan C mạn tính.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã hết sức quan tâm đến thân nhân của bệnh nhân Võ Văn Huấn, đã đến chia buồn, thăm hỏi và động viên bệnh nhân, thân nhân (do bệnh nhân này có người thân mất trong vụ tai nạn này).

Trước đó, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 00h14 ngày 18/12, tại khu vực sân trạm dừng nghỉ (km 41) cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (không phải trên đường cao tốc), hướng Long Thành đi Dầu Giây, thuộc địa phận xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai.

Công an có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, điều tra vụ tai nạn.

Chiếc xe ô tô cứu thương đã đâm vào đuôi xe ô tô đầu kéo biển số 38H-021.42 kéo theo sơ mi rơ-moóc biển số 38R-018.87 do lái xe Nguyễn Văn Khoan (SN 1980, cư trú: Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển đang đỗ xe tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ.

Sau va chạm, xe ô tô cứu thương đã phát cháy, trên xe có 5 người, 2 người đã xuống xe kịp và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, còn 3 người bị kẹt trong xe đã bị chết cháy.

Theo cơ quan chức năng, nhận định nguyên nhân ban đầu do lái xe ô tô cứu thương điều khiển xe thiếu chú ý quan sát và có dấu hiệu buồn ngủ, chạy nhanh khi đã vào đến khu vực trạm dừng dẫn đến tai nạn giao thông.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn