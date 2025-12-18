Nữ diễn viên phim giờ vàng đang cố ly hôn chồng đại gia ở tù: Học vấn xịn xò nhưng đời tư thị phi

Nữ diễn viên Vương Lệ Khôn (Trung Quốc) và đại gia Chiêm Hạo Lễ kết hôn từ năm 2019. Tuy nhiên, năm 2023, chồng cô hiện bị cáo buộc lừa đảo khoảng 200 người với số tiền lên tới số tiền 800 triệu NDT (gần 3.000 tỷ đồng).

Theo truyền thông Trung Quốc, Chiêm Hạo Lễ bị bắt vào tháng 2/2023 với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của chồng khiến hình ảnh và danh tiếng của Vương Lệ Khôn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong suốt 2 năm qua, nữ diễn viên liên tục bị các nạn nhân tìm đến đòi tiền, đồng thời đối mặt với nghi vấn từ truyền thông về khả năng liên quan đến hoạt động phi pháp của chồng.

Vương Lệ Khôn

Hai năm qua, Vương Lệ Khôn tìm mọi cách ly hôn Chiêm Hạo Lễ để tách mình khỏi các rắc rối pháp lý. Tuy nhiên, theo nguồn tin trong giới, nam doanh nhân vẫn kiên quyết không ký đơn ly hôn. Theo quy định pháp luật, nếu chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, Vương Lệ Khôn vẫn có thể phải gánh một phần trách nhiệm với tư cách là vợ hợp pháp.

Điều này khiến nữ diễn viên liên tục nhờ đến hỗ trợ pháp lý, thống kê và chứng minh tài sản có trước hôn nhân nhằm bảo vệ quyền lợi và tránh nghĩa vụ trả nợ thay chồng.

Thông minh lanh lợi, từng theo học trường đình đám

Vương Lệ Khôn, sinh ngày 22/3/1985 tại Nội Mông (Trung Quốc). Thuở nhỏ, cô lớn lên trên thảo nguyên, trong trạng thái gần như "thả rông", leo cây, xuống sông là những việc cô làm rất thành thạo.

Vương Lệ Khôn lên tiểu học từ năm 6 tuổi, tên ở nhà là Đan Đan. Từ nhỏ cô đã thông minh, lanh lợi, trong suốt những năm tiểu học luôn giữ vai trò cán bộ lớp. Vương Lệ Khôn còn có một chị gái, tên ở nhà là Lệ Lệ.

Cha mẹ cô đã bỏ ra không ít công sức và tâm huyết cho sự trưởng thành của các con gái. Để không ảnh hưởng đến việc học của hai chị em, trong thời gian nghỉ ngơi, cha mẹ chưa từng xem tivi. Để giết thời gian, hai vợ chồng thường trốn vào phòng ngủ chơi oẳn tù tì.

Có lần, một phóng viên hỏi mẹ Vương Lệ Khôn về "bí quyết dạy con", bà nói: "Nuôi dạy con cái, phải để con học ra học, làm ra làm, làm gì cũng phải có dáng vẻ của việc đó. Con hư thói quen gì là do mình chiều ra thói quen ấy. Không thể con đòi mua gì là đáp ứng nấy, trong lòng cha mẹ phải có chừng mực…".

Có lẽ chính nhờ cách dạy con hợp lý của cha mẹ mà Vương Lệ Khôn từng bước đi đến thành công.

Vương Lệ Khôn từng muốn theo đuổi nghiệp múa, vào học Học viện Vũ đạo Bắc Kinh trước khi dấn thân vào con đường diễn xuất. Đây là cái nôi đào tạo vũ công hàng đầu Trung Quốc, nơi quy tụ những học viên xuất sắc được tuyển chọn khắt khe trên toàn quốc. Học viện Vũ đạo Bắc Kinh hiện có các chương trình đào tạo đa dạng, từ các khóa học đại học đến các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó tập trung vào các chuyên ngành như múa cổ điển, múa hiện đại, múa dân gian, vũ đạo và biểu diễn nghệ thuật. Việc trúng tuyển vào ngôi trường này không chỉ đòi hỏi năng khiếu bẩm sinh mà còn là minh chứng cho nền tảng kỷ luật, sự bền bỉ và khả năng chịu đựng cường độ rèn luyện khắc nghiệt.

Ngay từ khi đi học, Vương Lệ Khôn đã ghi điểm bởi nhan sắc nổi bật, đẹp không tì vết dù để mặt mộc. Cô được truyền thông Hoa ngữ dành tặng danh xưng "nữ thần mặt mộc".

Dù có nhiều vai diễn đình đám nhưng Vương Lệ Khôn lại không thể bật lên thành sao hạng A, lại vướng vào những cuộc tình ồn ào. Nữ diễn viên từng có mối tình 8 năm với mỹ nam "không tuổi" Kiều Chấn Vỹ, sau đó đột ngột chấm dứt. Ngay sau đó, Vương Lệ Khôn trong 1 đêm trở thành kẻ bị ghét nhất Cbiz vì lộ ảnh tình tứ với nam diễn viên Vu Hoà Vỹ, người khi ấy đã có vợ. Nữ diễn viên bị gán danh "hồ ly tinh" suốt thời gian dài cho đến khi kết hôn với doanh nhân giàu có họ Chiêm.

Tác giả: Hiểu Đan (Nguồn: Sina)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn