Nghệ An: "Dự án treo" nhiều năm, người dân mòn mỏi sống trong căn nhà xuống cấp

Nhà xuống cấp không thể sửa do vướng dự án

Tranh thủ trời nắng, ông Vương Đình Phúc, khối Tân Phượng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, che chắn lại phần mái ngói đã bị hư hỏng, nước rơi vào trong nhà trong thời gian qua. Mặc dù ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng gia đình ông Phúc không được phép sửa chữa, chỉ có thể dùng các biện pháp tạm thời để tránh việc nắng thì nóng, mưa thì dột.

Nhiều nhà dân khối Tân Phượng thuộc diện phải di dời giải phóng mặt bằng nên 15 năm qua không thể xây mới dù nhà cửa đã xuống cấp.

Thế nhưng, đó chưa phải là điều khốn khổ nhất, bởi mỗi khi mưa to, nước dâng lên, thì ngôi nhà của gia đình ông lại phải chịu thêm cảnh ngập lụt triền miên. "Xung quanh nâng nền cao khiến nhà tôi năm nào cũng ngập ít nhất 2–3 lần. Con tôi lấy vợ cũng không dám ở lại đây vì nhà xuống cấp mà không được xây. Cứ mỗi lần mưa là cả nhà lại lo lắng", ông Phúc ngao ngán.

Ông Phúc đã rất nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền, thậm chí ông còn đại diện cho các hộ dân khối Tân Phượng kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Thế nhưng, cho đến nay, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

Hơn 15 năm qua, nhà vẫn phải giữ nguyên hiện trạng dù căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng.

Cách đó không xa, trong căn nhà xây từ năm 1993 đang xuống cấp nghiêm trọng, bà Trần Thị Oanh (63 tuổi) nói: "Nhà tôi sập đến nơi rồi mà không được xây mới, không được sửa. Chỉ cần mưa lớn một chút là nước vào nhà, cứ bão về là cả gia đình phải đi sơ tán. Sống mà như ở trọ!".

Nguyên nhân là bởi toàn bộ khối Tân Phượng nằm trong dự án Lê Mao kéo dài. Con đường này có tổng chiều dài 2,7km, điểm đầu tại đường Trần Phú, điểm cuối nối vào tuyến tránh Vinh. Đây là một trong những trục giao thông quan trọng bậc nhất của đô thị Vinh, kết nối trung tâm thành phố (Bưu điện, Công viên Trung tâm), với khu vực phía Nam, nơi tập trung nhiều dự án lớn.

Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, tuyến đường mới chỉ hoàn thành được hơn 1,1km vào năm 2008. Phần còn lại, đoạn khoảng 400m nối ra sông Vinh vẫn bị bỏ dở vì chưa có mặt bằng thi công. Cũng vì vậy, con đường rộng và được quy hoạch đẹp bậc nhất gần như trở thành đường cụt, người dân phải đi đường vòng qua các tuyến đường khác như đường Lê Bá Tùng.

Dự án kéo dài khiến nhiều hộ dân "đi không được, ở không xong".

Khi đi đến cuối tuyến đường là những dãy quán tạm lụp xụp, phía sau là khu dân cư khối Tân Phượng với hàng chục hộ dân sống ngay trong phạm vi quy hoạch dự án suốt hàng chục năm qua.

Trước thực tế đó, các hộ dân khối Tân Phượng đều mong mỏi dự án sớm được triển khai trở lại, chính quyền sớm bố trí phương án tái định cư hợp lý để họ ổn định cuộc sống.

Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh, cho biết, về đoạn đường còn lại của dự án Lê Mao kéo dài, sau khi chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp thì đã được bàn giao cho địa phương làm chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đảm nhận việc giải phóng mặt bằng.

Quy hoạch đã có, dự án cũng đã khởi động từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành.

"Phường đã tiếp nhận dự án thông qua bàn giao hồ sơ. Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ, dự án gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều năm qua dự án không thể triển khai được", ông Phong nói.

Theo tính toán, dự kiến có 28 hộ dân, với trên 1.000 nhân khẩu, diện tích giải phóng mặt bằng hơn 18.000m2. Trong những năm trước, nguyên nhân do người dân không đồng ý giá đất bồi thường và cũng không đồng ý với phương án nơi tái định cư, dẫn đến việc dự án "giậm chân tại chỗ".

Người dân đang sống mòn chờ ngày dự án tái khởi động trở lại.

Liên quan đến việc này, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An cho biết, mới đây, đơn vị cũng đã tổ chức cuộc họp với người dân phường Trường Vinh về công tác giải phóng mặt bằng các dự án, trong đó có dự án đường Lê Mao kéo dài.

Các bên đã thống nhất phương án giải quyết trong thời gian tới là sẽ thực hiện các thủ tục trích lục, trích đo liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, quan trọng nhất là tuyên truyền thuyết phục người dân đồng ý phương án đền bù. Khi có mặt bằng thì dự án sẽ tiếp tục khởi động, hoàn thành trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo mỹ quan đô thị, cũng như phục vụ dân sinh cho người dân.

