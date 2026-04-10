Nghệ An: Rà soát các giáo viên hợp đồng, tham mưu bổ sung biên chế bảo đảm công tác giảng dạy

Tập huấn hướng dẫn dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 ở các huyện miền núi Nghệ An. (Ảnh: NGUYỄN TUYẾT)

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính và ủy ban nhân dân các phường, xã về việc rà soát, tham mưu xử lý các trường hợp giáo viên hợp đồng, tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tại văn bản này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các địa phương có liên quan rà soát, phân loại 234 giáo viên (theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo) đã có hợp đồng tại cấp huyện, thành phố, thị xã (cũ) trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, phân loại giáo viên hợp đồng dưới 5 năm; số giáo viên hợp đồng từ 5 năm trở lên; giáo viên hợp đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, thành phố, thị xã (cũ) ký, do Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ký hợp đồng; phân loại số lượng giáo viên, nhân viên hợp đồng; định mức chi trả cho 1 giáo viên/tháng thời gian trước đây...

Giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nậm Càn chuẩn bị nơi ăn ở cho học sinh.

Để bảo đảm giáo viên đứng lớp, nhân viên phục vụ công tác giảng dạy và học tập trong năm học 2026-2027 và các năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát tổng biên chế giáo viên định biên theo quy định, tình hình thừa-thiếu giáo viên, nhân viên (thừa thiếu ở các cấp học, các môn học...); tổng số giáo viên hợp đồng ngắn hạn đến ngày 31/5/2026.

Số lượng còn thiếu và đề xuất bổ sung (cụ thể ở các cấp học, môn học và từng địa phương) để xây dựng phương án giao Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục sử dụng ngân sách chi thường xuyên hợp đồng vụ việc (theo tiết dạy), bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An được giao nghiên cứu và phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tham mưu xử lý 234 giáo viên đã hợp đồng tại cấp huyện, thành phố, thị xã (cũ) trên địa bàn tỉnh để báo cáo cấp thẩm quyền quyết định. Xem xét tham mưu bổ sung biên chế giáo viên bảo đảm phục vụ công tác dạy học trong năm học 2026-2027 và các năm tiếp theo, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn