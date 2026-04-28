Học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Vật lý Bắc Âu-Baltic 2026

Khoảnh khắc hai đại diện Việt Nam nhận Huy chương Vàng tại Lễ trao giải NBPhO 2026.

Ngày 28/4, thông tin từ Hội Vật lý Việt Nam cho biết, tại kỳ thi Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic năm 2025 vừa diễn ra tại Tallinn, Estonia, đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc với 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng.

Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic (Nordic-Baltic Physics Olympiad - NBPhO) là kỳ thi dành cho học sinh các nước khu vực Bắc Âu và Baltic cùng một số nước khách mời trên thế giới. Cuộc thi diễn ra vào khoảng cuối tháng 4 hàng năm, được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ Tallinn, thành phố Tallinn, Estonia.

Cuộc thi Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic lần thứ 24 năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27/4 với sự tham dự của 104 thí sinh đến từ 4 nước Bắc Âu gồm: Estonia, Phần Lan, Thụy Điển, Latvia và 9 nước khách mời gồm Brazil, Georgia, Saudi Arabia, Serbia, Lithuania, Na Uy, Síp, Trung Quốc, Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam có 5 học sinh dự thi. Trưởng đoàn là PGS.TS Nguyễn Cao Khang - giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Hội Vật lý Việt Nam là đơn vị lựa chọn, ôn tập cho đội tuyển và tổ chức đưa học sinh ra nước ngoài dự thi.

NBPhO là kỳ thi học thuật uy tín trên thế giới.

Theo PGS.TS Nguyễn Cao Khang, đề thi Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic (NBPhO) tương tự Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO). Các câu hỏi thi gắn với các hiện tượng thực tế, các bài thí nghiệm ngắn gọn nhưng học sinh lại có rất nhiều cách để có thể tư duy, sáng tạo và biện luận cho phần trả lời.

Hàng năm, sau khi có thông báo chính thức của Ban tổ chức NBPhO, Hội Vật lý Việt Nam sẽ tuyển chọn đội gồm 4-5 học sinh. Sau khi được tuyển, đội sẽ có khoảng 1-2 tháng để ôn luyện với các thầy cô nhiều kinh nghiệm trong các kì thi cấp quốc tế và cấp châu lục. Thí sinh sẽ trải qua 2 ngày thi với mỗi bài thi trong 5 giờ đồng hồ.

Điểm đặc biệt của kỳ thi này là cả 2 ngày thi, thí sinh đều phải làm cả phần lý thuyết và phần thực hành. Điều này gây khó khăn cho công tác ra đề và chấm thi, tuy nhiên lại là một trải nghiệm vô cùng thú vị cho thí sinh. Tỉ lệ giải thưởng rất khắt khe theo đúng tỉ lệ và tiêu chuẩn của Olympic Vật lý quốc tế.

Việt Nam tham dự NBPhO lần đầu tiên vào năm 2021, cũng là năm cuộc thi được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mặc dù là năm đầu tiên tham dự, đoàn Việt Nam có 4/5 học sinh đạt giải, gồm 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Các năm tiếp theo, Việt Nam tiếp tục dự giải và đạt thành tích cao. Năm 2022, có 2 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng. Năm 2023 có 1 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Năm 2024 có 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng, 2 giải khuyến khích. Năm 2025 có 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng.

Học sinh Việt Nam đã có những trải nghiệm thú vị tại NBPhO 2026.

Kết quả cụ thể như sau: 1. Em Bùi Nguyên Hồng Quân (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội): Huy chương Vàng 2. Em Lê Quang Trí (Trường Phổ Thông Năng Khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM): Huy chương Vàng 3. Em Nguyễn Hồ Mẫn Tuệ (Trường THPT Chi Lăng, Gia Lai): Huy chương Bạc 4. Em Đỗ Hoàng Giang (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội): Huy chương Đồng 5. Em Nguyễn Khánh Minh (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội): Huy chương Đồng.

