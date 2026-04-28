Số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT vượt mốc 1 triệu

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), tính đến 8h ngày 28/4, cả nước có 1.017.482 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 đăng ký là 969.141 em (chiếm 95,25%); số thí sinh tự do đăng ký là 48.341 em (chiếm 4,75%). Số thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ là 6.331 em (chiếm 0,62%).

1.004.398 thí sinh đã đăng ký dự thi trực tuyến (chiếm 98,71%), chỉ còn 13.084 thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp (chiếm 1,29%).

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống đăng ký thi hoạt động ổn định, thông suốt trên toàn quốc.

Thí sinh được điều chỉnh thông tin đăng ký đến 17h ngày 5/5, đây cũng là thời điểm kết thúc đăng ký dự thi. Học sinh lớp 12 có thể đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn., hoặc đăng ký trực tiếp tại trường đang theo học. Các thí sinh tự do (thuộc các nhóm còn lại) đăng ký tại địa điểm do Sở GD&ĐT quy định hoặc qua hệ thống trực tuyến.

Hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bao gồm phiếu đăng ký dự thi; giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có); ảnh 4x6 chụp theo kiểu căn cước, không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Ngoài ra, tùy từng nhóm đối tượng, thí sinh cần bổ sung các giấy tờ liên quan như bản sao học bạ THPT (đối với thí sinh chưa tốt nghiệp các năm trước); bản sao bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp); hoặc bằng trung cấp kèm bảng điểm, sổ học tập các môn văn hóa theo quy định.

Trường hợp có điểm bảo lưu, thí sinh nộp thêm giấy xác nhận do hiệu trưởng trường phổ thông nơi đã dự thi hoặc do Sở GD&ĐT xác nhận nếu dự thi tại địa phương khác.

Một trong những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là mã số các đơn vị hành chính của Việt Nam sau khi sáp nhập đã thay đổi so với kỳ thi năm trước.

Ngoài đăng ký dự thi, thí sinh còn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT. Nếu gặp lỗi hay vướng mắc, các em gọi tới hotline 18008000 nhánh số 2 để được tư vấn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 13/6. Trong đó, hai ngày 11-12/6, thí sinh làm bài thi chính thức các môn. Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Tác giả: Ngọc Bích

