Học sinh đăng ký thi lớp 10 tăng kỷ lục

Tính đến sáng 28-4, đã có gần 167.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng thi lớp 10 tại TP HCM, đạt tỉ lệ gần 99%. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, chậm nhất 16 giờ ngày 4-5, sở sẽ công bố số liệu tổng hợp thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường THPT công lập. Đây là căn cứ quan trọng để học sinh (HS) có thể điều chỉnh hoặc giữ nguyên nguyện vọng đã đăng ký.

Tăng gần 50.000 học sinh

Sau sáp nhập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 là kỳ thi lớp 10 đầu tiên với quy mô HS lớn chưa từng có, khi có tới gần 170.000 thí sinh ở cả 3 khu vực. Sở GD-ĐT TP HCM cho biết số HS tốt nghiệp lớp 9 năm học này là 169.080 em, tăng 42.734 HS so với năm học trước. Trong đó, khu vực 1 (TP HCM trước đây) tăng 27.106 HS, khu vực 2 (Bình Dương) tăng 8.419 HS, khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu) tăng 7.209 HS.

Theo quy định của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, từ 17 giờ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 8-5, phụ huynh, HS có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký. Sở GD-ĐT TP HCM lưu ý chỉ được thay đổi nguyện vọng, thứ tự nguyện vọng; không được thêm hoặc loại bỏ thí sinh ra khỏi danh sách đăng ký dự thi.

Theo bà Lê Thị Thùy, Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn, hằng năm trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10, quá trình tư vấn đăng ký nguyện vọng của HS được nhà trường thực hiện rất kỹ.

"Từng HS lớp 9 ở trường sẽ được giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên toán, ngữ văn, tiếng Anh tư vấn dựa trên nguyện vọng đăng ký của các em. Sau đó, từng trường hợp sẽ được báo cáo với hiệu trưởng nhà trường. Trường hợp nào được hay không được đều giải thích lý do. Tư vấn kỹ như vậy nên hầu như không có năm nào HS đổi nguyện vọng và cũng không có em nào trượt nguyện vọng đã đăng ký" - bà Thùy thông tin.

Dự kiến nhiều trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh

Ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho biết trường hiện có 226 HS lớp 9 xác nhận đăng ký nguyện vọng thi lớp 10, đạt tỉ lệ 100%. Theo ông Khoa, HS của trường có truyền thống lâu nay vẫn chọn các trường THPT thuộc khu vực quận 1, quận 3 (cũ) như THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn… Nói về khả năng điều chỉnh nguyện vọng, theo ông Khoa, mọi năm hầu như không có trường hợp điều chỉnh, do công tác tư vấn kỹ càng, các em cũng xác định được năng lực của bản thân.

"Tuy nhiên năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công bố chậm hơn dự kiến. Nên có thể, sau khi có chỉ tiêu tuyển sinh chính thức ở từng trường THPT và số liệu tổng hợp nguyện vọng 1, sẽ có em điều chỉnh nguyện vọng để chắc chắn suất học lớp 10 công lập" - ông Khoa nói.

Năm học 2026-2027, theo dự kiến, nhiều trường THPT tại khu vực 1 (TP HCM cũ) tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Có thể kể đến như Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa dự kiến tuyển 10 lớp với 420 HS, tăng 3 lớp so với năm học trước. Trong đó có 7 lớp 10 hệ thường (315 HS) và 3 lớp 10 hệ tích hợp (105 HS).

Năm học 2026-2027, Trường THPT Hùng Vương dự kiến tuyển 23 lớp với 1.035 HS. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai trong năm học 2026-2027 dự kiến tuyển 16 lớp 10 tương đương 720 chỉ tiêu; tăng 1 lớp so với năm ngoái. Trong 16 lớp này, có 2 lớp tăng cường tiếng Pháp và 1 lớp tiếng Anh tích hợp.

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân cũng công bố chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, với 700 HS, tương đương 16 lớp, trong đó có 2 lớp tích hợp và 14 lớp hệ thường. Chỉ tiêu này so với năm học trước cũng tăng thêm 1 lớp.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, năm học 2026-2027, tính cả hệ giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có tuyển sinh lớp 10. TP HCM tuyển gần 80% số HS tốt nghiệp THCS vào học tại các trường công lập, nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi của HS được học các trường công lập. Tỉ lệ này tương đương năm học trước.

Tăng chỉ tiêu có tác động tới điểm chuẩn? Trước câu hỏi có nên điều chỉnh nguyện vọng thi lớp 10 đã đăng ký, ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết sau khi sở thống kê và công bố số lượng đăng ký vào từng trường, phụ huynh và HS cân nhắc theo 2 yếu tố. "Cụ thể, nếu trường đã đăng ký mà ổn định, không biến động nhiều thì giữ nguyên nguyện vọng. Ngược lại, nếu trường đã đăng ký có tỉ lệ "chọi" cao thì đổi thành trường khác tương đồng về điểm chuẩn các năm, trường mới đăng ký có thể xa hơn để bảo đảm an toàn" - ông Huỳnh Văn Đà khuyên. Theo lãnh đạo nhiều cơ sở giáo dục, dù rất ít nhưng ở kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ có một số trường hợp thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sau khi Sở GD-ĐT TP HCM công bố chính thức chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở từng trường THPT. Trước thắc mắc về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 có tác động đến điểm chuẩn hay không, ông Huỳnh Văn Đà cho rằng việc tăng chỉ tiêu tại các trường THPT hệ đại trà nhằm đáp ứng số lượng HS tốt nghiệp THCS tăng thêm. Tuy nhiên, điểm chuẩn tăng hay giảm còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký vào trường đó (tỉ lệ chọi) và phổ điểm thi thực tế.

Tác giả: Đặng Trinh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động